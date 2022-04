Comissão de Diálogo chegou à cidade de Huancayo para responder às demandas dos manifestantes

Esta manhã, sábado, 2 de abril, chegou uma segunda delegação do Conselho de Ministros Junín participará da mesa de diálogo com os manifestantes. Os outros ministros que já haviam viajado para a região na noite de um dia anterior estariam a caminho do encontro.

Estes são os ministros da Justiça, Feliz Chero; de Energia e Minas, Carlos Palacios; da Economia, Carlos Graham; do Interior, Alfonso Chávarry; e do Desenvolvimento Agrário e Irrigação, Oscar Zea. Além disso, eles também são acompanhados pelo vice-ministro do PCM, Jesús Quispe, alguns congressistas e o cardeal Pedro Barreto.

“Os ministros do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, do Ministério da Energia e Minas, do Ministério da Economia, do Ministério do Interior e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Irrigação, o vice-ministro do PCM, os congressistas e o cardeal Pedro Barreto chegaram a Junín para o instalação da Tabela Técnica com líderes sociais”, é lido em um tweet.

undefined

A primeira delegação havia chegado à região mais cedo, depois das 20h, e era composta pelo Ministro do Comércio Exterior e Turismo, Roberto Sánchez Palomino, juntamente com o Ministro da Cultura, Alejandro Salas, e o Vice-Ministro dos Transportes, Victor Raul Alejos. Eles também foram acompanhados pela deputada Silvana Robles, da bancada Peru-Libre.

Eles chegaram a Huancayo como uma equipe avançada enviada para criar as condições para o início do diálogo com os líderes do setor de transporte e agricultura de Junín, que estão em greve geral por tempo indeterminado há seis dias.

“Agora com líderes sociais de Huancayo. Reunião preparatória no Município de Tambo para a instalação do #MesaDeDialogoYa (...) Com a equipa avançada enviada pela Presidência da República”, disse o ministro do Comércio através da sua conta no Twitter.

“Houve coordenação com a Frente Defensa como uma equipe avançada para instalar a Mesa de Diálogo em Huancayo”, acrescentou em outro tuíte.

No início da noite de 1º de abril, a Secretaria de Gestão Social e Diálogo do PCM, Giselle Huamani, disse que eles estavam tentando administrar a crise com o grupo avançado por meio de um pacto com os líderes da região. Isso foi feito “para trazer esse protesto social para um espaço mais estruturado e ordenado, de respeito mútuo e acima de tudo garantias de segurança”. Ele também delineou a possibilidade de o diálogo ocorrer em um lugar neutro.

undefined

REUNIÃO DO CONSELHO DE MINISTROS

Às 20h30 do dia 1º de abril, também foi anunciada a sessão extraordinária do Conselho de Ministros para abordar a grave escalada de manifestações em várias áreas do país.

“O chefe de Estado, Pedro Castillo, lidera esta noite uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros no Palácio do Governo, para avaliar e atender às demandas de vários setores do país. As soluções são buscadas por meio do diálogo e da compreensão”, relatou o Twitter da Presidência da República.

Isso ocorre depois que Huancayo experimentou saques em várias lojas e destruição de caixas eletrônicos. e instalações públicas.

undefined

SAQUES EM HUANCAYO

Centenas de pessoas saíram para se juntar ao protesto dos transportadores em Huancayo e se reuniram fora do município provincial, onde atiraram pedras. A Polícia Nacional foi temporariamente invadida e mantida sob a guarda do município e do governo regional de Junín.

Enquanto isso acontecia, dezenas de pessoas entraram em um supermercado e saíram com os produtos nas mãos, sem que ninguém pudesse detê-los. Da mesma forma, os danos foram relatados em escritórios bancários e caixas eletrônicos na Calle Real. O chefe da região policial de Junín, Colin Sin Galván, explicou que há dez detidos por danos à propriedade pública e privada.

CONTINUE LENDO