O Grande Sembraton Nacional, um compromisso para restaurar ecossistemas na Colômbia

O Ministério do Meio Ambiente anunciou que entre sexta-feira, 22 de abril, data em que se comemora o Dia da Terra, e o dia 29 desse mesmo mês, dia em que se comemora o Dia da Árvore, será realizada a Grande Semeadura Nacional, iniciativa que busca contribuir para a meta de plantar 180 milhões de árvores em Colômbia até 2022.

O anúncio foi feito pelo Ministro do Meio Ambiente, Carlos Eduardo Correa, que explicou que esses dias massivos de plantio de árvores nativas, que serão monitorados e monitorados pelas autoridades ambientais, proporcionam benefícios como a filtragem de poluentes urbanos e pequenas partículas; a regulação da água fluir e melhorar sua qualidade, mitigar as mudanças climáticas absorvendo CO2; e conservando e aumentando a biodiversidade urbana, fornecendo habitat, alimentos e proteção para plantas e animais.

“Quando plantamos uma árvore, semeamos vida. Convido todos os colombianos a se juntarem a nós neste dia nacional. Vamos dizer ao mundo mais uma vez que a Colômbia é um ator importante na luta global contra as mudanças climáticas e que através das árvores faremos a Colômbia respirar melhor. Já relatamos o plantio de mais de 118 milhões de árvores em todo o país. É com os fatos que estamos conseguindo”, disse o chefe do portfólio da Ambiente.

Esta iniciativa é realizada no âmbito do programa 'Respira', que busca contribuir para a educação, conservação e restauração dos ecossistemas do país, que foi lançado recentemente para gerar propriedade da educação ambiental, biodiversidade e conscientização dos recursos naturais que representam uma das grandes riquezas da Colômbia.

Onde semear?

Para indivíduos ou instituições interessados em participar dos dias do Grande Sembraton Nacional, eles devem escolher uma planta nativa de sua localidade com uma altura superior a 30 centímetros, eles também devem escolher um local para realizar o plantio, garantir que este local não seja áspero com solos rochosos, com declives altos, com altos níveis de erosão ou movimentos de massa; evite perímetros com passagem de cabos de alta tensão, dutos de aquedutos, gasodutos ou oleodutos.

Como fazer isso?

“Primeiro, deve-se cavar um buraco com o dobro do tamanho do recipiente de transporte da planta e com pelo menos 30 centímetros de largura; segundo, remova as ervas circundantes que impedem o crescimento; terceiro, a planta deve ser colocada dentro da cavidade com a raiz esticada, de modo que o caule fique no nível do solo; em quarto lugar, o solo deve ser adicionado com o fertilizante (orgânico, esterco de animais de fazenda); em quinto lugar, recomenda-se compactar bem ao redor para remover o ar e, finalmente, umedecer a planta com água suficiente”, disse o Ministério do Meio Ambiente.

Por fim, o portfólio convidou os participantes da conferência a relatar a semeadura no balcão da entidade localizado em https://www.respira2030.gov.co/sumate-a-la-iniciativa/ ou através do aplicativo 'Respira 2030', enquanto pedia o plantio de espécies nativas.

CONTINUE LENDO