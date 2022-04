O Comandante da Polícia de Pereira foi retirado para a suposta montagem de um 'pote' de drogas na casa de uma avó de 93 anos

A retirada do cargo do coronel Aníbal Villamizar, comandante da polícia em Pereira (Risaralda), na região cafeeira, foi a primeira consequência do que seria um falso positivo judicial naquela cidade, onde a casa de uma avó de 93 anos foi demolida em um evento do Ministério da Defesa, depois que as autoridades garantiram que uma farmácia operava lá e que também era um antro para ladrões que tinham os moradores do bairro de La Libertad açoitados.

De acordo com fontes policiais que consultaram a revista Semana, Villamizar, foi dispensado de seu cargo devido às supostas irregularidades ocorridas em torno da demolição da casa do idoso e que o próprio ministro, Diego Molano, presidiu na última sexta-feira, 18 de março.

Enquanto isso, no jornal El Tiempo, eles lembraram que, devido a esse fato, o prefeito da cidade de Matecaña, Carlos Maya, solicitou a investigação sobre o ocorrido, então uma comissão disciplinar da Polícia foi enviada para aquela cidade.

“Em um país decente, as pessoas que lideraram a operação de demolição do suposto falso positivo devem se afastar, para que a investigação avance e dê tranquilidade a todos os pereiranos”, sublinharam o que disse o presidente local.

Na reportagem da televisão Noticias Uno, no último fim de semana disse que os parentes do idoso relataram que a polícia, antes do evento de segurança presidido por Molano, realizou uma montagem na qual moradores de rua participaram até para fazer o local parecer um ponto de venda em estupefacientes.

“Ela estava sempre ciente de sua casa e não queria sair de lá”, disse à notícia Carlos Andrés Sánchez, um dos netos donos da casa.

Nesse meio, também indicaram que a idosa aceitou, há um mês, ser transferida, devido à sua demência senil, para uma casa que passava pela Prefeitura de Pereira e a casa era supervisionada por um dos filhos da mulher, que também é um adulto mais velho.

Enquanto estava na Rádio RCN, o neto da mulher afetada indicou que, embora houvesse uma ordem para demolir a casa, esse processo ocorreu porque a casa estava ameaçada de ruína, mas não porque estava ligada ao tráfico de drogas.

“Na verdade, na sexta-feira percebemos que a casa estava sendo demolida porque era uma panela por 10 anos, quando temos papéis que dizem que a casa nunca foi devido ao tráfico de drogas, mas simplesmente por causa da deterioração e colapso. Até minha avó morou lá até um mês atrás e foi levada pelo mesmo gabinete do prefeito para uma casa de passagem em La Florida”, disse Sanchez naquela estação.

No entanto, o ministro Molano assegurou que era um antro para ladrões, vendedores e usuários de drogas.

“Em um lugar de consumo, zonas de medo são geradas. Tenho certeza de que ninguém queria passar por aqui à noite. O idoso tem medo, os pais que tiveram que atravessar o bairro de La Libertad tinham medo deles”, disse o responsável, ao falar desse suposto resultado do Plano 1.000 Contra o Microtráfico.

Mas dias antes do evento, segundo o neto do idoso afetado, membros das forças de segurança foram até a casa e, com sua permissão e a de seu pai, entraram para fazer algumas imagens do interior da casa. No entanto, numa época em que Sanchez teve que sair e seu pai foi deixado sozinho, o uniformizado, aparentemente, entrou em alguns moradores de rua para fingir que ele era um pote de microtráfico.

“O que sabíamos era que na quinta-feira, eu mesmo abri a porta para a polícia, porque você confia neles, eles entraram com uma câmera, eles gravaram dentro de casa, mas no momento em que eu saí, meu pai e eles o enredaram, alguns moradores de rua entraram e os gravaram consumindo dentro de casa”, disse o neto na RCN Radio.





