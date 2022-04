Ex-DT de Gianluca Lapadula a gol contra o Paraguai: “Ele marcou um gol de atacante real”

O trabalho de Gianluca Lapadula com o A seleção peruana tem sido extraordinária, admirável e um país inteiro agradece por cada entrega e objetivo que ele fez quando a camisa branca vermelha foi usada.

E esta última terça-feira não foi exceção, já que o papel desempenhado por 'Bambino de Los Andes contra o Paraguai, na última data das eliminatórias, foi excelente. Não só por causa do gol, mas por causa da dedicação e do desejo que ele colocou em cada bola que eu conecto.

Da Itália, eles não eram estranhos ao que Gianluca Lapadula fez com o Perú, já que não foi só a mídia que acompanhou sua atuação, mas seu ex-treinador Mario Petrone também o encorajou apesar dos quilômetros de distância que existem.

Infobae novamente chamou Mario Petrone para analisar um pouco o desempenho de seu ex-aluno Gianluca Lapadula com a camisa da seleção peruana contra Paraguai,

“Estou muito feliz pelo Perú e pelo que Gianluca Lapadula fez no campo de jogo. Conversamos antes do jogo e eu pude lembrar como ele poderia fazer a diferença. Sim, poderia ajudar sua nação a jogar aquela partida de repescagem e eu disse isso sem problemas, já que Lapadula nessas partidas importantes sempre se destaca. Para mim não é novidade, porque conheço o caráter do menino e o que ele pode dar a toda a equipe para o povo”, disse Mario Petrone à Infobae com exclusividade.

Ao mesmo tempo, Petrone disse que não ficou surpreso que Gianluca Lapadula tenha definido dessa forma em face do Paraguai.

“Estou feliz porque Lapadula marcou um gol que não é novo para mim, porque ele começou a fazer esses movimentos para esse gol, que na Itália chamamos de 'movimento off-line', que está atrás dos defensores. Foi uma assistência muito boa de seu companheiro de equipe, mas Gianluca procurou muito bem espaço atrás da linha de defesa e com a perna direita marcou um gol de atacante real”, enfatizou esta mídia.

No entanto, Mario Petrone deixa claro para nós que Gianluca Lapadula ainda pode dar mais na seleção peruana. “Ele pode dar mais, tudo depende se ele joga com mais continuidade em seu clube”, comentou seu ex-treinador que sempre conta com o talento do atacante do Benevento, do atacante italiano da Serie B.

Por fim, Petrone deixa claro que a seleção peruana é a favorita para chegar à Copa do Mundo no Qatar, já que o rival asiático não tem argumentos para vencer o representante da Conmebol. “Ele terá a motivação para ir a uma Copa do Mundo. Para mim, na repescagem, o Perú é um dos favoritos”, sentenciou Mario Petrone exclusivamente à Infobae.

NÚMEROS DE GIANLUCA LAPADULA NOS PLAYOFFS

Gianluca Lapadula jogou 13 partidas pela Seleção Peruana para as eliminatórias da Copa do Mundo do Catar de 2022 e marcou três gols.

