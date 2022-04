Eles capturaram Eva Longoria em Yucatan, onde ela grava a série “Buscando a México”

Actor Eva Longoria poses at the LACMA Art+Film Gala in Los Angeles, California, U.S. November 6, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

A atriz americana Eva Longoria está localizada no estado mexicano de Yucatan, onde foi capturada por fãs e mídia durante gravações em muitos dos locais naturais e restaurantes da série “Searching for Mexico” ou “Buscando um México” por sua tradução para o espanhol, da rede CNN.

Fontes oficiais do estado informaram à agência de notícias EFE que esta é uma série semelhante à que fizeram na Itália sob o título “Stanley Tucci: Searching For Italy”, onde locais de interesse comum e turístico, como restaurantes, serão explorados, entre outros.

No entanto, o número ou nome dos estabelecimentos naturais ou arqueológicos e áreas visitadas ou que serão visitadas pela atriz que deu à luz “Gabrielle Solis” de “Desperate Wives” ainda não foi relatado.

O que ficou conhecido é que o primeiro lugar que Eva Longoria visitou no estado de Yucatán, foi um dos muitos mercados de bairro que existem nas colônias da cidade de Mérida, e onde ela se sentou para tomar café da manhã, provavelmente enquanto gravava um dos capítulos de seu próximo projeto a ser lançado.

Eva Longoria foi capturada em Yucatan, onde está filmando um novo documentário sobre o México REUTERS/Mario Anzuoni

Além disso, soube-se que a atriz gravou algumas passagens em uma taqueria no centro de Mérida que se destaca por seus preparativos na tradicional cochinita pibil, um prato de Yucatán.

Durante sua estadia nos estabelecimentos de alimentação, a atriz causou um rebuliço não por comer panuchos com talheres, mas por sua beleza e simplicidade, que imediatamente atraíram a atenção de todas as mulheres de Yucatán e Yucatán que tiveram a sorte de estar no mesmo lugar e ao mesmo tempo tempo.

Na verdade, várias pessoas se aproximaram da atriz para tirar algumas fotos da memória com o protagonista de “Buscando a México”.

A série, informou a agência, não só terá uma parada em Yucatan, mas também compartilhará iguarias e bebidas tradicionais deste país, como tequila de Jalisco, panuchos de Yucatan e a famosa toupeira de Puebla.

Eva Longoria visitará Jalisco e Puebla Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

O projeto mais recente de Eva Longoria foi o documentário “A Guerra Civil”, que analisa a rivalidade entre os boxeadores Oscar de la Hoya e Julio Cesar Chavez, e o que isso significou para a comunidade mexicana nos Estados Unidos.

“Sou 100% mexicano e 100% americano. Ao mesmo tempo. Você não precisa escolher”, disse Longoria na apresentação do filme, cujo enredo analisa as diferenças entre Chávez, um veterano boxeador mexicano, e De la Hoya, um jovem americano promissor de origem mexicana.

O auge de sua competição veio em 1996, quando a luta entre os dois atletas dividiu a comunidade mexicana entre aqueles que apoiaram Chávez, uma lenda do boxe em seu país, e aqueles que optaram por De la Hoya, visto por outros como um americano alienígena à sua cultura.

“Oscar (de la Hoya) e eu somos amigos há 25 anos e ele me disse que queria que eu dirigisse o documentário sobre o aniversário da luta”, explicou Longoria durante o colóquio pós-estreia.

Eva Longoria é apaixonada por documentários Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Arquivo

Longoria, que até agora havia dirigido vários projetos de televisão e curtas-metragens, expressou seu amor pelo gênero documentário: “É uma das minhas mídias favoritas. Adoro humanizar os problemas.”

Com informações da EFE

