Ryan Reynolds se tornou o primeiro ator com três filmes no histórico Top 10 da Netflix

Aos 45 anos, Ryan Reynolds fez uma carreira importante com títulos como Definitely, Maybe , The Proposal, Buried ou Green Lantern, além dos dois Deadpools. Agora, esse ator canadense adicionou um recorde ao seu currículo: ele é a primeira estrela a estrelar três filmes que mereciam entrar no histórico Top 10 da Netflix. Sua ductilidade tanto para a comédia quanto para a ação permitiu que ele se movesse livremente em diferentes tipos de produções.

Seu mais recente filme de plataforma se tornou, três semanas após seu lançamento, um dos 10 filmes americanos mais populares (atualmente classificado como o número 7 entre os mais assistidos). O projeto Adam (The Adam Project, 2022), no qual Jennifer Garner, Zoe Saldaña e Mark Ruffalo também tocam, conta a história de Adam, de trinta e poucos anos, que viaja no tempo em uma missão de resgate, mas sofre um acidente. Enquanto consertava o navio, ele se encontra aos 12 anos, quando tentava se recuperar após a morte de seu pai e superar o bullying que sofreu na escola.

Este filme atingiu 209,5 milhões de horas de reprodução nas primeiras semanas. Graças a essa recepção do público, Reynolds se tornou o primeiro ator a estar na lista dos 10 filmes mais assistidos pela terceira vez.

Outro filme que lhe permitiu esse registro é o super popular Red Alert (Red Notice, 2021), que foi o mais assistido da história da plataforma com 364 milhões de horas de visualização. Lá eles acompanharam Reynolds Dawyne Johnson e Gal Gadot. O terceiro é o Esquadrão 6 (6 Underground, 2019), que ocupa o 9º lugar com 205,5 milhões de horas.

Até o lançamento de The Adam Project, Reynolds dividiu o pódio com Sandra Bullock, que conseguiu ter dois filmes originais da Netflix no Top 10: Bird Box e Unforgivable (The Unforgivable).

Ryan Reynolds trabalhou com Dawyne Johnson e Gal Gadot no super popular “Red Alert”, o título mais assistido da história da Netflix. (Netflix)

Quem também está gerando seu próprio disco é o produtor e diretor do The Adam Project, Shawn Levy, também diretor de Stranger Things. Ambas as ficções estão entre as 10 mais escolhidas pelos consumidores. “Eu não faço programação de nicho. Eu faço programação convencional. E ter The Adam Project e Stranger Things no alto escalão dos mais assistidos da Netflix é motivo de orgulho”, disse Levy em entrevista ao The Hollywood Reporter.

Esse sucesso recente não é a primeira colaboração de Levy com Ryan: eles já haviam trabalhado juntos em Free Guy e Deadpool. Entre os novos projetos que eles poderiam fazer juntos está a terceira parcela de Deadpool para a Marvel/Disney, e também uma sequência de Free Guy.

Além dos três títulos estrelados por Reynolds, o Top 10 da Netflix tem a seguinte forma:

1. Alerta vermelho, 364 milhões de horas de visualização

2. No mires arriba (Não olhe para cima), 359,8 milhões

3. Bird Box, 282 milhões

4. Missão de resgate (extração), 231,3 milhões

5. Imperdoável, 214,7 milhões

6. The Irishman (The Irishman), 214,6 milhões

7. The Adam Project, $209,7 milhões

8. El stand de los besos 2 (A cabine do beijo 2), 209,3 milhões

9. Esquadrão 6, 205,5 milhões

10. Spenser Confidencial, 197,3 milhões

