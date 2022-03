Ex-sócio de César Bono visitou o ator quando ele foi hospitalizado

MÉXICO, D.F. 20OCTUBRE2006.- En las instalaciones de Televisa San Ángel se realizó la celebración del programa Vecinos. FOTO: IVÁN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM

Algumas semanas atrás, César Bono, um ator mexicano de 71 anos, foi seriamente hospitalizado devido a um complicado sangramento intestinal, que levou a uma cirurgia delicada; poucos dias depois de ser hospitalizado, o comediante finalmente recebeu alta da clínica em 21 de março.

No entanto, o momento exato em que ele saiu do hospital não foi observado, pois uma ambulância o transportou para seu próximo destino. No entanto, a revista TV Notas realizou uma entrevista com o filho do artista Leonardo Bono, que comentou que ele e sua família ficaram muito felizes em saber que ele já estava em casa com seu irmão mais velho.

“Muita angústia, mas ele já está em casa com meu irmão mais velho, com quem vive depois da separação da minha mãe, que é com quem eu moro”, ressaltou para a revista.

Ele também confirmou que o ex-parceiro de César estava no hospital visitando o ator, porque ele não suportava ver seus filhos em mau estado por causa da saúde do pai, então ele foi várias vezes apoiar o que fosse necessário, no entanto, L Leonardo ressaltou que seu desejo é ser meramente reservado sobre o assunto.

César Bono foi visitado por seu ex-companheiro, porque após a separação ele ainda é uma parte importante de sua vida (IG: cesarbonoficial)

“Minha mãe partiu o coração ao ver seus filhos passando por momentos difíceis e ela foi ao hospital para nos apoiar; 33 anos de casamento não podem ser apagados, minha mãe não tem um coração de pedra e é claro que ela se importava muito com a saúde do meu pai”, disse Leonardo.

Diante dessa situação, questionou uma possível reconciliação entre César Bono e Patricia Castro, casal com quem se casou 1988, depois de se separar de Xóchitl que foi seu primeiro casamento que durou 15 anos em concubinato.

Bem, após a separação de César e Patricia no ano passado, onde o O ator de 70 anos afirmou que não era mais relacionado romanticamente com sua esposa porque eles decidiram se separar dado o distanciamento que surgiu por não saberem enfrentar as últimas perdas que vivenciaram juntos, o filho mais novo comentou que um retorno seria uma decisão por parte dos envolvidos, pois a única coisa que ele espera é que ambos encontrem a felicidade.

“É uma questão dos dois, só quero que sejam felizes. Além disso, eles terão que se encontrar novamente nas minhas estreias teatrais e no meu casamento, eles sempre terão que estar unidos”, disse na entrevista.

Patricia Castro se separou em 2021 de César Bono, com quem procriou dois filhos e criou outros três, dos primeiros casamentos um do outro (Foto: Twitter)

No ano passado, o ator explicou para o programa matinal Sale el Sol que o relacionamento deles terminou por causa de situações em que eles não conseguiam avançar, “Eu acho, não quero culpar nada nem ninguém, mas ele teve que ver muito da dor de algumas mortes para não conseguir se livrar disso grande dor, essa grande ausência. Então, em vez de avançar, ficamos no meio da viagem, minha ex-mulher e eu”, explicou o protagonista da peça Defendendo o Homem das Cavernas.

Ele aludiu ao fato de que o relacionamento deles não terminou por falta de amor, porque relatou que, apesar das circunstâncias, ele aprecia muito seus ex-parceiros, pois ambos eram uma parte importante de suas vidas e também mães de seus filhos.

“Não no meu caso. Eu amava minhas ex-esposas. Eu amo as mães dos meus filhos, com cada um deles dois filhos, duas filhas com filhas com um e dois filhos com o outro. Eu os amo, amo meus filhos, amo meus netos mas depois eles deixam de te amar e depois seguem com a vida”, disse.

