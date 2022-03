Estreia de Morbius no Perú: onde e como assistir ao novo filme de Jared Leto

As últimas notícias do cinema. Finalmente, a espera para ver o novo trabalho de Jared Leto com a UCM acabou. Depois de fazer pausas devido à pandemia, o filme de Morbius já está disponível, uma produção que mostra o vilão da Marvel como nunca visto antes. Esta é a primeira aparição do artista Joker (Esquadrão Suicida) nessas adaptações para filmes longe da DC Comics. Depois que os atores se exibiram no tapete vermelho, os países que já poderão curtir esse filme foram confirmados, incluindo o Perú. Abaixo, você conhece todos os detalhes.

O fato: sobre sua origem, sabe-se que esse personagem foi criado pelo escritor Roy Thomas e originalmente projetado por Gil Kane. Em 1971, ele fez sua primeira aparição nos desenhos animados de uma edição de The Amazing Spider-Man.

SOBRE MORBIUS

O filme conta a história do bioquímico Michael Morbius, um renomado pesquisador que até ganhou o Prêmio Nobel que vem lutando para se curar de uma doença autoimune que o impediu desde o início da produção entre a vida e a morte. Em entrevista à Agência EFE, o diretor Daniel Espinosa revelou que em seus planos iniciais sempre teve Jared Leto como sua primeira escolha para que ele possa interpretar o vampiro vivo e vilão do Homem-Aranha.

QUANDO O MORBIUS É LANÇADO NO PERÚ

De acordo com o calendário do cinema, toda quinta-feira é dia de estreias no Perú. Com base nessas informações, o filme de Morbius estará disponível em nosso país a partir de quinta-feira, 31 de março de 2022. Mesmo neste momento, algumas empresas de telefonia e bancos oferecem a seus usuários ofertas para assistir às produções na tela grande.

AONDE ASSISTIR MORBIUS, MARVEL MOVIE

A partir de 31 de março, todos os peruanos poderão ver o novo filme de Jared Leto nos principais cinemas do país. Localize o que está mais próximo da sua casa:

- UVK

- Cineplanet

- Cinépolis

- Cinestar

- Cinemark

- Cinerama Pacífico

COMO VER MORBIUS ONLINE POR INTERNET

Até o momento, não foi anunciado que o filme da Marvel chegará em uma plataforma digital, mas após os novos anúncios da Disney, é possível que ele chegue a plataformas como Disney Plus ou Netflix, este último ainda mantém a licença para ter os filmes do Homem-Aranha em seu catálogo, mundo ao qual Morbius pertence.

O fato: o preço do Disney Plus no Perú é de S/25,90 por mês, para que você possa acessar o conteúdo da plataforma para séries, filmes e documentários. Por outro lado, o plano básico da Netflix é o S/ 24.90, que permite conectar um dispositivo por vez, além de armazenar o conteúdo baixado. Você pode assistir a filmes, séries e jogar sem limite. Faça login em seu laptop, TV, telefone ou tablet.

ELENCO DE MORBIUS

Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson. Dirigido por Daniel Espinosa (Protegendo o Inimigo) e roteirizado por Matt Sazama e Burk Sharpless.

MORBIUS TEM CENA PÓS-CRÉDITOS?

Sim, quem assistir ao filme e ficar até os últimos minutos poderá ver a cena pós-créditos, onde poderá ver um personagem conhecido que marcaria a continuação da história do médico em uma segunda parcela, desde que a Sony volte a apostar neste famoso vilão dos quadrinhos.

Não se esqueça de chegar ao cinema pronto, pois o filme dura 1 hora e 40 minutos, além do bônus na tela.