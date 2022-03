Ditadura criminal em Michoacán: a linha tênue entre violência, improvisação política e as falhas do sistema penal

Na noite de domingo passado, um grupo de dez a quinze membros da Família Michoacán chegou à fazenda El Paraíso em Zinapécuaro, Michoacán, onde vários homens se reuniram desde a tarde em uma palenque clandestina para testemunhar batalhas de galos. Os agressores, vestidos como se fossem militares, chegaram escondidos em um caminhão distribuidor de batatas Sabritas, como o cavalo de Tróia Michoacán versão, e apenas eles passaram pela entrada do complexo e mataram cerca de vinte pessoas com suas armas conhecidas como chifres de cabra.

Seu principal alvo era um líder do Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG). Quase todos os mortos pertenciam ao cartel de quatro letras, embora algumas das vítimas também fossem galleros, de acordo com informações de fontes locais. Zinapécuaro foi o último capítulo de uma série de eventos violentos que nos últimos quatro meses não fizeram nada além de aumentar drasticamente o número de mortos em Michoacán: desde novembro de 2021 até o momento, dois jornalistas, dois prefeitos e 48 pessoas foram mortos em três massacres.

A violência em Michoacán, e em grande parte do país, é claro, deve-se ao crime organizado, mas também às autoridades e sua falta de liderança, bem como a um setor da sociedade. Javier Ulises Oliva Posada, professor de pesquisa em tempo integral na UNAM, foi categórico sobre isso e afirmou que, por um lado, existem os novos governos estaduais, que chegaram ao poder apenas em junho passado 6, que, sem ter uma ideia clara do que querem fazer em termos de segurança pública, e em diante de uma fraqueza estrutural na polícia local, prefere optar pela improvisação.

“Há declarações de David Monreal em Zacatecas — o governador pediu para “confiar-se a Deus” depois que 10 corpos apareceram em uma van abandonada em frente ao Palácio do Governo —, ou o caso de Alfonso Durazo, ainda mais polêmico, porque veio de ser o secretário de segurança quando um grupo de criminosos tomou o município de Caborca por mais de 6 horas, assim como o caso de Colima com o governador (Indira Vizcaíno) que até levantou a possibilidade de solicitando licença após 10 dias consecutivos de tiroteios no estado”, explicou à Infobae.

Esse coquetel de improvisação e falta de profissionalismo é usado por grupos criminosos para expandir suas áreas de influência ou mantê-las por meio da violência. No caso específico de Michoacán, os vestígios do tráfico de drogas podem ser rastreados até 40 anos atrás, mas para o especialista em segurança nacional, um dos erros mais graves remonta ao mandato de seis anos do ex-presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), quando ele e seu secretário do interior, Miguel Ángel Osorio Chong, decidiu tolerar os grupos de autodefesa. “Eles deram entrada a grupos irregulares e armados que vemos hoje estão indistintamente de um lado ou de outro. Eles extorquem dinheiro dos produtores de abacate e limão e cobrem áreas produtoras de drogas”, disse Oliva Posada.

Mas a situação em Michoacán, que também serve como reflexo de outras entidades da República, não deve ser atribuída apenas a políticos ou a esses grupos armados. Para o especialista, o contexto social é um terceiro fator igualmente importante que explica o clima atual de violência. O massacre de Zinapécuaro ocorreu em uma palenque ilegal sem nenhum tipo de registro. Durante anos, esse tipo de evento coexistiu com o crime organizado. Em 21 de novembro de 2021, em Zitácuaro, um comando armado invadiu uma palenque na comunidade de La Gironde, matando quatro assistentes e ferindo outros 11. Em maio de 2017, outro show semelhante no município de Lazaro Cardenas foi palco de um confronto entre civis armados.

“As práticas de ilegalidade em diferentes reuniões sociais explicam parte do clima de violência que tem sido endêmico. Deve-se lembrar que nessas áreas montanhosas, longe dos centros urbanos, essas disputas pelo controle territorial podem ocorrer com mais facilidade. Não só é tráfico de drogas, é também extorsão, sequestro, acusações, assassinatos de jornalistas e líderes ambientais. Eles agem como se fosse algum tipo de ditadura criminal ”, disse o acadêmico.

Para o pesquisador, a estratégia do presidente López Obrador de atacar causas e não efeitos diretamente é correta, mas não suficiente (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO)

Em 8 de fevereiro, membros da Secretaria de Defesa Nacional (Sedena) e da Guarda Nacional recuperaram o município de Aguililla após mais de nove meses em que o Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG) foi estabelecido. O padre Gilberto Vergara disse à Infobae que eles nunca tinham visto uma presença tão forte das forças armadas. Houve pelo menos 60 patrulhas que assumiram a sede municipal. No entanto, as expectativas não durariam muito porque apenas um mês depois o prefeito do município, César Arturo Valencia, foi assassinado, muito perto da vinícola do Palácio Municipal de Aguililla.

Esse paradoxo do envio de forças militares sem contenção da violência, segundo o especialista, não tem apenas a ver com uma questão de improvisação de decisões, mas também com uma questão orçamentária — Morena, o partido ao qual o presidente mexicano pertence, cortou um terço do orçamento alocado à segurança municipal - e limitações no quadro legal. “A porosidade do sistema penal acusatório, ironicamente conhecida como 'porta giratória' — os criminosos demoram mais para entrar do que para sair — é inquestionável, por causa dessas limitações os criminosos podem agir impunemente. Eles sabem que, uma vez apresentados à autoridade, têm muito poucas chances de serem processados. Essa situação levou, ao longo dos anos e décadas, a um enfraquecimento do tamanho que estamos experimentando.”

Para o pesquisador, a estratégia do presidente López Obrador de atacar causas e não efeitos diretamente é correta, mas não suficiente. Simultaneamente, o tecido social deve ser restabelecido e a lei aplicada, criminosos punidos e levados perante as autoridades. “Uma mão pesada é, sem dúvida, necessária. É para isso que a Guarda Nacional foi criada. Ninguém está falando sobre violações de direitos humanos ou atos de arbitrariedade. Isso não é apenas uma questão de força e subjugação, mas é necessária uma apresentação mais consistente do Estado mexicano para poder lidar com a situação em Michoacán e no país em geral”.

Sem um reajuste sério e uma revisão completa, cenários como o de Zinapécuaro provavelmente continuarão a ser replicados em Michoacán e outras regiões conturbadas do México, previu Oliva Posada, mas também são necessários compromissos mais fortes da sociedade. “Não devemos aceitar ou tolerar práticas criminosas como se fossem louváveis. Não vamos divulgar a música em grupo que defende a violência de gênero, o crime e o tráfico de drogas. Queremos que o governo e as autoridades façam tudo, mas nós, como cidadãos, também temos muita responsabilidade pelo que está acontecendo.”

