Sergio Higuita anunciou o que espera alcançar na Vuelta a España

No último domingo, 27 de março, o colombiano Sergio Higuita, da equipe Bora, venceu a Vuelta a Catalunya após a sétima e última etapa com largada e chegada em Barcelona, na qual a italiana Andrea Bagioli (Quick-Step) venceu o sprint.

O jovem colombiano, de 24 anos, é o terceiro corredor do país sul-americano a aparecer nos vencedores da Vuelta depois de Nairo Quintana, vencedor em 2016, e Miguel Ángel 'Superman' López em 2019. O colombiano observou especialmente Carapaz, que tentou atacar na penúltima subida até a colina de Montjuic, que os corredores tiveram que escalar seis vezes, sem conseguir abrir uma brecha.

Depois de ser coroado campeão da corrida catalã, o piloto de Medellín deu uma conferência de imprensa na qual começou a falar sobre seu novo título, sua chegada a Bora como um dos líderes da equipe alemã e sobre os objetivos que ele tem para esta temporada e as próximas competições para participar.

“Eu estava perto na Califórnia e em Paris-Nice, mas nunca fui um líder e não consegui vencer. Este ano, meu objetivo era ganhar um WT de uma semana. Era possível, a condição era boa, muito mais madura e já fizemos isso”, começou a dizer.

Ele acrescentou que: Eu não esperava o ataque. As coisas aconteceram. Um ciclista saiu do Ineos e eu bati em mim. Quando Carapaz e eu ficamos sozinhos, tiramos um minuto e decidimos sair, tente. A corrida naquele dia não ia correr tão rápido no pelotão porque era uma estrada estreita e perigosa e difícil de seguir.

Sobre sua chegada à equipe alemã, ele disse: “Eu sou um dos líderes da equipe para as corridas e com a experiência que tive, porque eu entendo mais sobre isso. Da estrada nacional, eu sabia que tinha que fazer isso e agora resta seguir a rota que estabelecemos.

Para Higuita, essa equipe tem um bom nível onde fez boas corridas e o equilíbrio é excelente. “Eles me deram muita confiança, que têm seus treinadores internos, analisam tudo bem. Eles têm tudo bem medido, isso me dá confiança. Uma semana antes de cada corrida, eles enviam o plano de cada ciclista, o que será feito, ou seja, organização. Eles antecipam tudo e isso dá muita paz de espírito.”

Além disso, confessou quais são seus objetivos de curto prazo: tenho que aproveitar o fato de estar em boa forma no País Basco. Vamos liderar uma boa equipe e espero passar por uma etapa e lutar contra o general. Em Romandy eu também quero ir e ganhar o general.

Sobre como ele vê a possibilidade de ter algum tipo de destaque na Vuelta a España, Higuita explicou que: “O ideal é sempre ir bem, chegar bem. O sonho é ganhar uma Vuelta a España ou um Giro d'Italia. Este ano vou tentar ganhar e, se não, continuarei tentando. Haverá vários dos melhores e não será fácil.”

Ele acrescentou: É uma folha de pagamento muito completa. Eles não só contrataram pessoas por três semanas, mas para vencer etapas, optam pela camisa verde como Sam Bennett, eles querem ter um grupo versátil. O que eles querem é fazer bem os estágios planos, embalagem e outros para as grandes rodadas. Eu me sinto pronto para a Vuelta a España, com três grandes um está se sentindo mais maduro, você pode levar seu corpo a um limite mais forte. Na Espanha haverá dois líderes, não sei se Jai Hindley ou Aleksandr Vlasov, vamos buscar o título da Vuelta.

Finalmente, ele falou sobre como ele vê Egan Bernal, que sofreu um grave acidente no final de janeiro deste ano, que o deixou fora das estradas por um longo tempo, apesar de sua rápida e magnífica recuperação. “Somos muito fortes entre os colombianos. Ele é aquele que contribui muito para o ciclismo no país. Estou feliz pela pessoa. Eu quase chorei no dia do acidente. Em pouco tempo ele está na bicicleta, ele é um homem forte. Vai voltar mais forte, os campeões carregam isso para dentro”

CONTINUE LENDO:

Não foi cumprido em 17 partidas, nem em uma: o fracasso da equipe colombiana em relação ao Catar.