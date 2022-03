Mãe de Joshimar Yotún a gol no Perú x Paraguai: “Ele cobriu a boca de todos”

Nesta quarta-feira, 30 de março, a América Noticias entrevistou Maria Julia Flores, mãe de Joshimar Yotún. A mulher feliz contou o quanto comemorou depois que a seleção peruana triunfou contra o Paraguai. Como você se lembra, seu filho foi um dos donos dos dois gols que nos levaram à vitória, o que significa para o Perú o passe para a repescagem intercontinental com um rival da Ásia, que sairá do vencedor entre os Emirados Árabes Unidos e a Austrália.

Embora seja verdade, a Sra. Flores indicou que a conquista de um é a conquista de todos, o objetivo de seu filho representa uma resposta a todos aqueles que não acreditaram nele e que até criticaram por sua atuação no Perú x Uruguai, uma partida que perdemos por 1-0.

“Este triunfo é para todos os incrédulos e para todas as pessoas que às vezes falam mal e que disseram: 'Joshimar no Uruguai não jogou'. Sim, é verdade, foi baixo, não temos que dizer não, foi visto na quadra, Joshimar vem de não jogar por quanto tempo, e tudo mais, mas olha agora. Ele cobriu a boca de todos”, disse ela com muito orgulho ao programa América Televisión.

Dessa forma, a senhora puxou as garras para o filho. E não é realmente nada novo, porque em uma entrevista para a Latina Noticia ela confessou que não tem problema em confrontar os detratores do filho.

“Eu luto com todos se ouço que eles falam (mal) do meu filho”, disse ele com risos naquela ocasião.

ELE NÃO CONSEGUIA DORMIR

María Julia Flóres disse à América Noticias em outro momento que não conseguiu dormir após o triunfo peruano, e não é precisamente por causa da comemoração da madrugada, mas pela euforia e empolgação que sentiu ao assistir à partida. Ela chegou ao Estado Nacional em 29 de março com o marido e a cunhada, a quem não hesitou em abraçar em todos os gols e momentos emocionantes da competição, que foi por 2-0, vencendo o Perú com os gols de Yoshimar Youn e Gianluca Lapadula.

Deve-se lembrar que, antes disso, Maria Julia pediu ao filho que entregasse tudo na quadra como de costume, e ela tinha certeza de que a vitória era nossa.

“Eu sempre digo a ele que ele tem que deixar tudo na quadra, que ele demonstra aquele presente que Deus lhe deu, bênçãos, que ele fique calmo, que ninguém lhe rouba sua alegria na partida e bênçãos para ele e todos os seus companheiros de equipe. Hoje vencemos de qualquer maneira, vamos chegar ao campeonato mundial”, disse a Sra. Flores em 29 de março, horas antes da partida.

COMO VIVEU A PARTIDA ENTRE PERÚ E PARAGUAI?

Após o fim de Perú x Paraguai, a senhora foi abordada por Latina e expressou como estava feliz com o resultado e como ficou nervosa durante todo o confronto.

“Muito feliz. Foi um jogo que estava em risco por causa do que havia acontecido com o Uruguai, mas os meninos mostraram mais uma vez que estão com a camisa e nos deram a vitória”, começou dizendo.

Ela também foi questionada sobre como é ver seu filho no meio da quadra correndo em direção à bola. “Super nervosos, animados, orgulhosos, são sentimentos mistos”, respondeu ela.

