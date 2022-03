Essa foi a queda de Santiago Alarcón no meio do Live for Instagram

Entre as muitas tarefas de atuação de Chichila Navia e Santiago Alarcón (cônjuges), por esta vez, há o lançamento de um canal no YouTube que recebeu o nome de 'Familío'. De fato, no último domingo, 27 de março, a paisa publicou em suas redes sociais o trailer dessa produção digital que, além dele e de seu parceiro, também contém o trabalho de atuação de seus dois filhos em comum: María e Matías.

“O grande lançamento de hoje do nosso canal no YouTube, Familío, porque... o que acontece em casa não fica em casa”, foi o que o ator escreveu na legenda de seu post. Dessa forma, ele também percebeu que domingo, 27 de março, era a data selecionada no calendário para a estreia da produção. Então, pouco depois, junto com Chichila Navia, eles fizeram um Live para expandir as informações sobre o que era sua série.

No entanto, no meio de sua explicação, 'Guardiano', o animal de estimação da família, apareceu na tela. O cão concentrou toda a sua atenção em Santiago Alarcón em uma aparente busca por brincadeiras, ao mesmo tempo, Navia comentou: “Outro membro da família, ele é um pouco intenso como o pai, assim como eles estão vendo”. Foi então que a força do animal foi tão forte que derrubou o ator da cadeira e acabou no chão. Antes do panorama, a atriz também soltou uma risada e, mais tarde, o próprio Alarcón também riu, depois de entrar e mostrar que estava bem, depois disse brincando: “Eu não esperava isso”.

No mencionado Live, Chichila Navia afirmou que este projeto, que mal está em seu primeiro capítulo publicado, tem Andrés Borda atuando como diretor e escritor.

“... Na pandemia fomos... muito criativos e estávamos dizendo: - Bem, o que fazemos com uma palestra lá, em que investimos, é um bom momento para pensar em algo legal -... ocorreu-me que inventaríamos um canal no YouTube e assim poderíamos ser promotores de algum emprego naquela época; chamamos de super patch cool... entre esses o nosso diretor e escritor Andrés Borda... temos um monte de conteúdo super legal que é inspirado pela nossa família.”

Por outro lado, se falamos de visualizações no YouTube, até agora o primeiro episódio, batizado com o nome 'Tales to Sleep', passa por mais de 29 mil visualizações.

Escusado será dizer que, como casal, os atores já estão passando por suas duas décadas de história sentimental.

Escusado será dizer que o público colombiano viu recentemente Chichila Navia na tela grande em nome de 'El Paseo 6', um longa-metragem lançado em dezembro de 2021. Por sua vez, e por falar em terreno televisivo, uma das últimas e mais lembradas performances de Alarcón foi para a série 'El man es German', em sua temporada de 2019.

