Ataque ao jornalista esportivo Óscar Luis “El Chango” Cardenas

A violência em Cali, Valle del Cauca, não mostra sinais de diminuição. Nas últimas horas, homens a bordo de duas motocicletas dispararam três vezes na porta da casa do comentarista esportivo, Óscar Luis “El Chango” Cardenas, afiliado à estação de rádio RCN e Antena Dos da mesma empresa.

De acordo com informações fornecidas pela mídia, os agressores se aproximaram da casa de Cárdenas e abriram fogo contra a entrada da casa com armas traumáticas. O barulho gerou pânico tanto nos moradores da casa quanto nos vizinhos, que temiam o pior diante desse ato de violência.

Devido à reação imediata da Polícia Metropolitana de Santiago de Cali, bem como membros da Unidade do Modelo Nacional de Vigilância por Quadrantes chegaram ao local para discutir a situação. Nenhum ferimento foi relatado no momento da redação desta nota.

Da mesma forma, as autoridades começaram a coletar material probatório importante para identificar os supostos criminosos que invadiram a paz de “El Chango” Cárdenas, bem como para esclarecer as causas do ataque, o que levou à rejeição dos cidadãos.

“El Chango” não emitiu nenhuma declaração sobre o ataque; no entanto, membros da Polícia Nacional indicaram que acompanharão o jornalista e sua família durante as horas seguintes.

Essa é uma novidade em desenvolvimento.

