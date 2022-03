Quão perto estamos da reprodução assexuada em humanos?

ARCHIVO - Alimentos vedados durante el embarazo, como el huevo y el pescado crudos, ya no pueden dañar al bebé si los ingiere la madre durante la lactancia. Foto: Uwe Anspach/dpa

Em um avanço recente e histórico, os cientistas conseguiram reproduzir ratos sem a necessidade de espermatozóides masculinos, um marco importante que abre a questão sobre o futuro da genética e da reprodução da humanidade.

Em 1932, o escritor e filósofo britânico Aldous Huxley publicou seu romance “A Happy World” (Admirável Mundo Novo), uma premonição distópica que descreve um mundo em que os humanos não nascem mais, mas são criados em laboratórios com um desenho genético específico que os predispõe a aceitar complacentemente sua pertencente a uma das castas em que divide sua sociedade, mesmo que fosse a mais baixa e a mais oprimida.

Nesse mundo, o conceito de família foi anulado e a divindade era “Ford” porque seu modelo de produção em cadeia era a regra pela qual os humanos agora se reproduzem.

Embora a visão de Huxley seja uma visão sombria e sombria, que nos mostra onde o mundo poderia parar se o desenvolvimento científico e tecnológico esquecer a ética; hoje, quase 100 anos depois que este trabalho foi escrito, estamos cada vez mais descobrindo mais e mais coisas sobre a evolução e reprodução das espécies. O que abre portas para questões sobre o próprio futuro da humanidade.

O avanço mais recente ocorreu há apenas algumas semanas, quando um grupo de cientistas chineses apresentou ao mundo os resultados de seus experimentos, que foram capazes de reproduzir pela primeira vez na história um camundongo assexuadamente a partir de um único ovo, usando uma técnica de manipulação genética.

Esse marco abre as portas para a reprodução sem sexo em mamíferos, algo que se pensava impossível de alcançar, e abriu caminho para possíveis experimentos em humanos.

Capa de A Happy World de Aldous Huxley.

Reprodução sexual vs. assexuada

A reprodução como comumente a concebemos, não apenas em humanos, mas em todas as espécies, ocorre sexualmente, ou seja, a partir da combinação do material genético de dois indivíduos, masculino e feminino, que produz, por meio da fertilização, um novo indivíduo com características únicas.

No entanto, no mundo animal existem muitos exemplos de reprodução “virgem” ou assexuada, em que apenas um indivíduo, necessariamente feminino, está envolvido para procriar outro indivíduo cujo material genético é uma cópia exata do primeiro.

Vários estudos realizados na última década mostraram que esses “nascimentos virgens” são mais comuns na natureza do que pensávamos anteriormente, pois fazem parte de uma estratégia de sobrevivência para algumas espécies se preservarem em situações em que os machos são escassos.

Leonie é uma fêmea de tubarão-leopardo que foi o primeiro caso documentado de reprodução assexuada desta espécie.

As fêmeas de muitos animais complexos e grandes, como lagartos, tubarões ou dragões de Komodo, são capazes de se reproduzir sem machos, em um processo chamado “partenogênese”.

O termo vem do grego e se refere a “criação virgem” e é usado para se referir à capacidade de animais ou plantas se reproduzirem sem material genético de outro indivíduo.

Quando isso acontece na natureza, é precedido por circunstâncias extremas. Foi documentado, por exemplo, como uma colônia de dragões fêmeas de Komodo ficou isolada em uma ilha deserta e através da partenogênese eles deram à luz indivíduos do sexo masculino para iniciar uma nova colônia.

Também casos de tubarões fêmeas que engravidam e dão à luz em aquários onde são completamente removidos dos machos.

Mas, explica o biólogo reprodutivo da Universidade de Sheffield, Allan Pacey, em uma de suas pesquisas, a maioria dos animais de grande porte não se reproduz assexuadamente, mesmo que pudessem, porque isso não tem interesse evolutivo.

O que quer dizer com isso? Porque esses nascimentos virgens produzem indivíduos com cargas genéticas iguais às da mãe, fazendo com que com o tempo a diversidade genética e, portanto, a capacidade de adaptabilidade evolutiva das espécies diminuam e comprometam sua própria sobrevivência.

Essa é a grande vantagem da reprodução sexual, que permite combinar os genes de dois indivíduos e suas respectivas mutações, a fim de eventualmente produzir indivíduos mais adaptados às condições de seu ambiente.

Em outras palavras, o sexo nos ajuda a permanecer vivos como espécie.

Dragões de Komodo são outra espécie conhecida por se reproduzir assexuadamente (Reuters/Toby Melville)

Partenogênese induzida

Além da explicação evolutiva, a questão permanece: é possível que todas as espécies se reproduzam assexuadamente, incluindo humanos? Muito recentemente, chegamos perto de uma resposta.

Como dissemos anteriormente, os mamíferos foram excluídos da possibilidade de reprodução assexuada. Não há nenhum caso na natureza de uma espécie de mamífero que se reproduz assexuadamente, mesmo em situações extremas, como as citadas para tubarões e lagartos.

No entanto, há um precedente para a reprodução sem sexo por meio de partenogênese induzida em laboratório, o do rato “Kaguya” que foi lançado por cientistas japoneses na Universidade Agrícola de Tóquio em abril de 2004.

Kaguya, em homenagem a um conto popular japonês em que uma princesa filha da lua é encontrada quando bebê dentro de um caule de bambu, era um rato criado em um laboratório a partir de dois ovos, ou seja, ela teve duas mães.

No caso dele, a partenogênese partiu de um processo chamado “haploidização”, no qual um dos dois conjuntos de cromossomos é removido de algumas células, deixando-as com apenas uma. Como dois óvulos foram usados aqui, o desafio era modificar geneticamente um deles para se parecer com um espermatozóide, especificamente para emular o gene Igf2, que normalmente é expresso apenas pela cópia paterna do gene.

“O objetivo do nosso estudo foi descobrir por que espermatozóides e óvulos são necessários para o desenvolvimento de jovens mamíferos”, disse Tomohiro Kono, líder do experimento, na época.

Kaguya foi o primeiro camundongo criado em um laboratório usando partenogênese de dois ovos.

Embora Kaguya tenha sido um grande avanço, o material genético de dois indivíduos ainda era necessário para sua criação, algo diferente dos casos de reprodução assexuada que ocorrem na natureza com espécies não mamíferas.

Isso mudou há apenas algumas semanas, graças a um artigo publicado na revista PNAS e assinado pelos cientistas chineses Yanchang Wei, Cai-Rong Tang e Zhen-Ao Zhao.

Eles descrevem uma técnica genética semelhante ao CRIPR-Cas9, que é popularmente conhecido como “cortar e colar DNA”, para fazer um camundongo ter filhotes sozinhos, a partir de um óvulo não fertilizado.

“Em mamíferos, a partenogênese é limitada devido aos problemas que surgem da impressão genômica”, explicam os pesquisadores em seu artigo, onde apontam que o processo esse processo pode ser alcançado “por reescrita epigenética específica de múltiplas regiões críticas de controle de impressão”.

Os cientistas usaram o CRIPR-Cas9 para editar artificialmente certos genes femininos até que eles fossem como se viessem de um espécime masculino. Especificamente, eles mudaram o óvulo de uma única célula para um blastocisto de 140 células, depois pegaram 192 embriões formados com esse mesmo processo e os implantaram em vários camundongos.

Apenas um deles conseguiu passar do estágio embrionário e fetal, dando à luz três camundongos, embora dois tenham morrido durante o parto. Finalmente, uma das jovens estava viva, era uma fêmea que pesava menos que o normal, mas que cresceu saudável e quando chegou à idade adulta conseguiu se reproduzir naturalmente.

A fêmea, com seus filhotes, é o resultado da partenogênese de um único ovo.

Os pesquisadores concluem que a partenogênese em mamíferos é viável, embora reconheçam que muito mais trabalho é necessário antes que possa ser usado em aplicações do mundo real. Eles dizem que o processo poderia ser usado para desenvolvimentos na agricultura e na produção de medicamentos.

Partenogênese humana?

Embora a descoberta de cientistas chineses tenha aberto as portas para a reprodução assexuada em mamíferos, a resposta simples para saber se isso é possível em humanos ainda é um não.

Embora teoricamente se possa alterar o óvulo de uma mulher humana em laboratório para passar por um processo semelhante ao do camundongo e conseguir uma gravidez de um único indivíduo, não sabemos ao certo se isso seria possível, e a realização de tais testes implica dilemas éticos bastante complexos.

Outra questão mais interessante seria se isso é conveniente: produzir seres humanos a partir da reprodução assexuada, um pouco como na distopia de Huxley.

Novamente, a resposta seria não, mas não tanto por causa de um dilema ético ou moral, mas por causa de um dilema de sobrevivência.

Já sabemos que quanto menos diversidade genética, mais vulnerável é uma espécie e, ao longo da história, podemos encontrar exemplos que demonstram por que não é apropriado chegarmos ao ponto de nos reproduzirmos produzindo genes homogêneos. Como a história de doenças e malformações entre as famílias reais européias, a maioria delas relacionadas.

Em última análise, há um longo caminho científico e ético para materializar a possibilidade de reprodução assexuada em humanos, mas como em tantos outros avanços impensáveis da ciência, já demos o primeiro passo.

CONTINUE LENDO