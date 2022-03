Por que o desaparecimento das abelhas coloca os humanos em risco e como evitar que eles se extinguam

O que você faria se um dia sua fruta favorita desaparecesse e não importa o quanto você esteja ansioso para experimentá-la novamente, não é possível? Então não há mais flores, você não pode sentir o cheiro ou sentir o girassol, o dente-de-leão, a lavanda novamente; de repente você não vê borboletas, pássaros ou os animais que você costuma ver em sua jornada diária. Embora isso soe como ficção científica, é uma realidade que pode acontecer por causa da ameaça atual às abelhas e outros polinizadores, e é que, como espécie humana, dependemos desses pequenos insetos.

Gerardo Ceballos, pesquisador do Instituto de Ecologia da UNAM, diz à Infobae México que se as abelhas estão perdidas, a capacidade de produzir alimentos. Em suas palavras: “Com a extinção das abelhas e a extinção das espécies em geral, estamos em uma situação tão complicada que o que acontece nos próximos 15 anos determinará o que acontecerá com a humanidade e a vida na Terra ”.

O pesquisador menciona que as abelhas são um dos indicadores de como o planeta está localizado. Segundo Ceballos, perder tantas abelhas e que elas estão se extinguindo indica que estamos com sérios problemas: “É um alerta que depois das abelhas outros animais seguem e depois outros”.

No planeta existem pelo menos 20 mil espécies de abelhas. A abelha que comumente conhecemos é a apis mellifera; no entanto, não é endêmica do México, pois vem da Europa. O trabalho realizado pelas abelhas, e polinizadores em geral, é extremamente importante para o ecossistema e para a nutrição humana. Esse processo depende de 90 por cento das plantas com flores, como girassóis, manjerona, borragem; 75 por cento das culturas alimentares do mundo, como tomate, abacate, abóbora, todas importantes na dieta mexicana e 35 por cento das terras agrícolas, de acordo com a ONU.

No México, existem aproximadamente 2 mil espécies de abelhas. Alguns deles são solitários, 47 produzem mel e são abelhas melipona, ou seja, não têm ferrão. Os povos maias os cultivam há centenas de anos e chamam de “abelha sagrada” por causa das propriedades curativas de seu mel. Devido a vários fatores, as abelhas correm sério risco de extinção. É importante mencionar que a espécie européia tem muitas colmeias em fazendas de apicultura em todo o mundo; no entanto, as espécies selvagens do país são aquelas que estão ameaçadas.

A abelha melipona é um polinizador importante em culturas como achiote, abacate, café, abóbora, chuchu, pimenta habanero, manga, pepino, melancia, tomate. (Foto: Governo do México)

Elizabeth Bacilio, médica veterinária especializada em abelhas, atualmente trabalha na Comissão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural do Ministério do Meio Ambiente, e também é apicultora e treinadora nesse comércio. Bacilio explica à Infobae México que o declínio desses insetos é um conjunto de vários fatores: “Doenças parasitárias e virais, uso de inseticidas e pesticidas, mudanças climáticas, má gestão dos agricultores, mancha urbana, bem como o uso de antenas de sinal ajude as abelhas a não poderem voltar para a colmeia porque estão perdidas.” Ou seja, as antenas que são necessárias para poder usar nossos celulares hoje são responsáveis pela perda de muitas abelhas.

Um dos problemas, diz ele, é que em muitos lugares onde há semeadura, os agricultores limpam a terra, ou seja, arrancam as ervas daninhas; mas dentro dela estão o girassol selvagem, o trevo branco, o dente-de-leão, as videiras campanita. O mel e o pólen são obtidos de todas essas ervas daninhas e, quando são removidos, os alimentos são retirados das abelhas e de outros polinizadores, fazendo com que morram. Ele menciona que “essas abelhas são as que estão em perigo de extinção. As pessoas não têm ideia de que essas abelhas existem porque elas não são muito observadoras, elas não têm essa paciência para ter um jardim e cuidar disso”.

Mesmo muitas pessoas demonizam os morcegos, mas também são polinizadores importantes. Por exemplo, se os morcegos acabarem, não haveria mais mezcal porque são polinizadores exclusivos desse tipo de maguey onde a bebida é retirada.

Sem dúvida, um dos principais problemas que envolvem as abelhas que é urgentemente necessário para erradicar, segundo especialistas, é o uso de pesticidas e inseticidas. Ceballos menciona que eles devem ser banidos porque contêm resíduos que matam abelhas, e que duas ou três grandes empresas devem ser forçadas a parar de produzir esses produtos químicos.

Para isso, Bacilio acrescenta que empresas dessa magnitude já têm várias demandas por serem produtos que possuem neonicotinóides, que são cancerígenos segundo a Organização Mundial da Saúde. Mesmo as pessoas que lidam com esse tipo de produto adoeceram: “vai além da morte dos polinizadores, a saúde humana anda de mãos dadas”, diz.

Associações como o Greenpeace propuseram a proibição de pesticidas tóxicos, como neonicotinóides, fipronil e outros inseticidas.

Sem eles, a população só comeria tubérculos, dizem os especialistas. (Foto: Cuartoscuro).

Aurora Xolalpa, professora e pesquisadora da Universidade Intercultural Maia de Quintana Roo e chefe do Centro de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável da Apicultura, diz à Infobae México que o uso de pesticidas é uma questão que não foi parou e que é quase impossível parar.

“Tivemos um caso há quatro anos no município onde estou, havia pouco mais de 300 colônias danificadas, muitas delas mortas, outras morreram lentamente e outras abruptamente; foi um único produto que praticamente envenenou muitas abelhas e não houve resposta legal do governo”, diz. Diz ainda que, em janeiro passado, 430 colônias foram danificadas pelo mesmo problema e até hoje não houve uma instituição que pare na área para responder, apesar de ter sido apresentada uma queixa ao Ministério Público.

Segundo Xolalpa, as questões prioritárias que devemos abordar são os produtos químicos devido à alta mortalidade que existem, não há bases legais para responder a esse tipo de crime quando as pessoas os colocam, não há regulamentação correta desses produtos e o agricultor não sabe o que eles estão usando, eles não usam uma proteção para aplicá-los, mais no sul. Ele também afirma que existem áreas em Campeche onde há aplicações aéreas muito frequentes e os agricultores não sabem quando o produto químico cairá sobre suas cabeças.

As abelhas são um dos grupos mais importantes de polinizadores. (Foto: Cuartoscuro).

Na Cidade do México, jardins polinizadores foram implementados em centros urbanos promovidos pelo diretor da FES Iztacala María del Coro Arizmendi. Neles, um espaço com plantas específicas é plantado para atrair animais polinizadores, como abelhas, abelhas e beija-flores para fornecer-lhes recursos alimentares em uma cidade onde seu habitat natural se deteriorou e há poucas áreas verdes.

Elizabeth Bacilio explica que podemos implementar em nossos jardins vasos pendurados na parede ou, se você tiver varanda, recomenda que sejam plantas aromáticas como hortelã, alecrim, que embora não pareçam ter flores minúsculas. Se você tem um espaço maior, acrescenta, pode plantar árvores frutíferas ou trepadeiras, onde esses insetos também podem ser apreciados, além de deixar recipientes de água no jardim com bolinhas de gude, pedras ou galhos para que as abelhas não se afoguem e possam pegá-lo.

Se conseguirmos ver um enxame, é importante não chamar o corpo de bombeiros para exterminá-lo. Existe um processo de realocação de enxames que pode ser realizado com diferentes apicultores, mas tem um custo. É quando as pessoas não querem fazer, mas é preciso pensar que o apicultor tem despesas como per diem ou o terno, diz Bacilio

No nível individual, Aurora Xolalpa menciona que o mais importante é nos manter informados, saber a importância de seu trabalho e como ele contribui para alimentar os seres humanos. Os jardins polinizadores são muito valiosos, mas querer ajudar esse problema tem que ir além de colocar plantas bonitas, temos que nos informar para saber se o pólen dessas plantas alimenta e nutre as abelhas. Além de reduzir ao máximo os produtos químicos em casa, separando orgânicos de inorgânicos e orgânicos para dar um novo uso.

Segundo Xolalpa, ele diz que “pensar em beneficiar as abelhas colocando uma flor nelas ou dando-lhes água com açúcar não é suficiente”. É importante mencionar que, apesar dos esforços feitos como indivíduos, o ciclo é infinito se não houver regulamentos e leis que proíbam o uso de produtos químicos que afetam tanto os animais polinizadores quanto os próprios humanos.

O primeiro jardim foi plantado em 2014 na FES Iztacala. (Foto: Maria del Coro Arizmendi/Site Weebly).

Aurora conclui que toda vez que comemos uma colher de mel, estamos comendo milhares de flores, milhares de bactérias e milhares de enzimas benéficas “porque o mel não é apenas um adoçante, é uma mistura perfeita de vida; as abelhas carregam a vida nas pernas. Cuidar das abelhas é cuidar de você.”

