Oscar 2022: quem são os diretores indicados para a gala e onde assistir seus filmes?

A celebração do Oscar de 2022 está a apenas algumas horas de distância e mais de um está se preparando para transmitir com uma maratona especial dos filmes indicados para o maior cerimônia em Hollywood. Quem compete na categoria Melhor Diretor? Aqui está uma análise de todos os candidatos a levar a estatueta este ano e onde podemos ver suas produções.

Kenneth Branagh - Belfast

Esta comédia-drama sobre a maioridade e a chegada da idade segue uma criança vivendo sua infância durante o conflito em Belfast, Irlanda do Norte, durante a década de 1960. De acordo com Branagh, a história é parcialmente baseada em suas próprias experiências de infância e a qualifica como seu trabalho mais pessoal até hoje. O jovem ator Jude Hill faz sua estreia no cinema no papel de Buddy, e é acompanhado por Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds e Colin Morgan. Pode ser visto na plataforma Mubi.

Jane Campion - O poder do cão

Dois irmãos possuem um rancho enorme, embora tenham papéis muito diferentes por causa de como refletem sua imagem em relação à comunidade. Um faz inimigos com o outro quando revela que planeja se casar com uma viúva e mãe de um adolescente, então ele começará a tornar a vida impossível para essa família quando eles se mudarem para sua casa. O elenco é composto por Benedict Cumberbatch Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee, e foi dirigido por Campion (a única mulher nesta categoria no Oscar de 2022). Disponível na Netflix.

Ryusuke Hamaguchi - Dirija meu carro

Este filme japonês foi baseado em um conto que o famoso escritor Haruki Murakami incluiu em sua coleção de contos intitulada Men Without Women. Hamaguchi leva essa história ao cinema e se concentra nas aventuras do diretor teatral Yūsuke Kafuku para lançar a peça Tio Vania em Hiroshima, enquanto lamenta a morte de sua esposa, Oto. Sem dúvida, esta proposta de filme é uma das favoritas para ganhar o prêmio, pois teve uma recepção brilhante ao longo da temporada de premiações. Atualmente, ele não está disponível em nenhuma plataforma de streaming e só pode ser visto nos cinemas.

Por enquanto, “Drive My Car” pode ser visto nos cinemas. (Fim do Bitters)

Steven Spielberg - História do lado oeste

O aclamado cineasta vencedor do Oscar dirige a segunda versão cinematográfica da peça clássica da Broadway que estreou em 1957. “Dois adolescentes de diferentes origens étnicas se apaixonam na cidade de Nova York na década de 1950. Nova versão do lendário musical West Side Story sobre o confronto entre duas gangues de rua de Nova York, uma adaptação de uma famosa peça da Broadway”, observa a sinopse. Para assistir no Disney+.

Paul Thomas Anderson - Pizza de alcaçuz

O diretor americano está entre os possíveis vencedores do Oscar de Melhor Diretor na próxima edição do Oscar. Junto com um elenco notável (Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper e Benny Safdie), ele apresenta a história de amor de Alana Kane e Dary Valentine, dois jovens com idades diferenciadas que começam a viver os primeiros estágios de um romance no Vale de San Fernando, Califórnia, em 1973. A comédia romântica chegou aos cinemas na América Latina este ano, mas ainda não está disponível para assistir digitalmente.

Alana Haim e Cooper Hoffman dão vida aos personagens principais de “Licorice Pizza”. (Imagens universais)

CONTINUE LENDO: