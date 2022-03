Carolina Cruz reflete sobre o sofrimento em meio a rumores de sua suposta separação de Lincoln Palomeque

Houve vários meses em que houve rumores sobre uma suposta ruptura definitiva no relacionamento de Carolina Cruz e Lincoln Palomeque, no entanto, nesta semana, a jornalista Graciela Torres, reconhecida por seu pseudônimo de 'la negra Candela', vem detalhando o que supostamente está acontecendo com o casal. Não só eles se separaram, diz Torres, mas eles já estariam em processo de separação de ativos, de acordo com o apresentador Ariel Osorio. Nas últimas horas, foi destacado o que, de acordo com os seguidores do apresentador e do ator, seria uma mensagem de arrependimento de la caleña sobre o término de seu relacionamento.

“O primeiro passo para sofrer bem é aceitar que o sofrimento é uma parte normal da vida. Temos que aceitar a realidade que é normal sofrermos. Gostaríamos de acreditar que o sofrimento é uma exceção à normalidade, ou seja, que não esperamos sofrer. Então os problemas nos pegam de surpresa e não antecipamos que o sofrimento, em um grau ou outro, fará parte da nossa vida (...) Gostaríamos de acreditar que o sofrimento é uma exceção à normalidade, então não esperamos sofrer. Então, os problemas nos pegam de surpresa e não antecipamos que o sofrimento, em um grau ou outro, fará parte de nossas vidas”, escreveu Cruz em suas redes sociais.

Vale ressaltar que os rumores foram alimentados pela estranheza gerada por seus seguidores não os vendo tão juntos como antes, aliás, a modelo foi sozinha para o casamento do chef Juan Diego Vanegas e da mergulhadora Sofía Gomez.

“É normal cair, o que não é normal é você ficar preso. Não desista das coisas que você quer e vá do ponto em que a vida o coloca, para onde você quer estar. Se você estava errado, sofreu ou caiu, você pode voltar e sonhar novamente. Coloque ovos nele, o caminho não será perfeito, mas é saber que você está no caminho certo. Faça o que puder e com tudo o que você é”, acrescentou Cruz às suas histórias no Instagram.

De acordo com o que foi inicialmente assegurado pelo ex-apresentador do programa de fofocas 'El Lavadero', o divórcio do casal já é um fato. “Durante meses houve especulações de que essa relação estava errada, mancando e que eles haviam se separado; enquanto Carolina lutava contra tudo isso sozinha e a doença de seu filho Salvador, justificando Lincoln e dizendo que sua ausência era uma questão de trabalho e que ele estava ocupado; mas a verdade é que amanhã ou depois de amanhã eles vão oficializar a separação por meio de um comunicado assinado pelos dois”, disse o comunicador.

“Sabemos que eles não vão dar mais explicações, eles simplesmente comunicam que o ciclo como casal acabou e eles continuarão sendo pais de seus filhos, mas em um nível pessoal e sentimental cada um seguirá seu caminho. Carolina, vá em frente, até agora você foi uma berraca. A vida não acaba, a vida continua!” , concluiu a 'candela negra'.

Por outro lado, o apresentador Ariel Osorio, do programa 'Eu sei tudo' no Channel One, ressaltou que o casal tentou manter seu relacionamento vivo, no entanto, eles não conseguiram. O relacionamento deles como casal não funciona mais, ressaltou, no entanto, eles permanecem estáveis por causa de seus dois filhos, Salvador e Matías

“Embora em um ponto ao longo do caminho eles tenham decidido tentar, não deu certo no final, concluindo que todos deveriam continuar com sua vida, proporcionando o melhor para cada um de seus filhos. Final, final, infelizmente, um dos casais mais queridos (...) Como nos disseram, a distribuição da propriedade está nas mãos dos advogados para que cada um receba sua parte e continue seu caminho separado”, disse o apresentador do programa.

Carolina já negou o suposto rompimento de seu relacionamento estável, de fato, ela disse que havia se mudado de Lincoln porque ele estava fora da cidade gravando novas produções. “Não estou separado porque não casei (...) Lincoln está gravando, os dois se juntaram a ele (produções) então se ele não está de um lado, ele está do outro (...) ele vem, troca a mala e volta e vai”, comentou em uma transmissão ao vivo com Yaneth Waldman.





Continue lendo: