Infobae na Ucrânia: entrevista secreta e exclusiva com Igor Terejov, prefeito de Kharkov: “Os russos já atacaram 100 alvos civis na cidade, é uma tentativa de genocídio”

A nomeação para a entrevista é imprecisa: “Por volta de uma hora, você deve estar em torno dessa área”. Não há e não pode haver muita informação: Igor Terejov, prefeito de Kharkov, é hoje um dos alvos militares mais importantes da cidade. Até agora, na invasão, as forças russas já fizeram 14 prefeitos reféns na tentativa de garantir a rendição e a tomada de cada cidade. Mas Kharkiv já anunciou isso muitas vezes: eles não vão desistir.

As tropas russas não ouvem a mensagem: mais e mais tanques estão se acumulando pela cidade e lançando mais mísseis. Sua ideia parece ser assumir o controle de Kharkov e torná-lo uma base fundamental para o resto da invasão. É a segunda maior cidade da Ucrânia em termos de tamanho e importância, e também é a segunda maior cidade em seu nível de destruição. De acordo com dados oficiais, mais de 1100 edifícios foram atacados, dos quais mais de 900 eram residenciais.

Terejov não imaginou essa gestão. Por uma década ele foi o braço direito do prefeito Gennady Kernes, mas não o homem que tomou as decisões. Ele chegou ao poder eleito pelo povo em novembro de 2021, depois que Kernes morreu de COVID.

Sua vida, no entanto, mudou em fevereiro, não antes. Na primeira semana da invasão, centenas de atentados caíram no centro da cidade e até seu próprio escritório foi atacado. Hoje, a administração geral da cidade é um prédio rachado, não mais janelas de vidro ou caixilhos de portas. Uma bandeira ucraniana pendurada na frente, mas não voa mais, ferida por um dos impactos que a deixou como se estivesse presa em uma janela.

“Esta é uma tentativa de genocídio contra o povo ucraniano”, dirá ele na entrevista, do subsolo de um lugar que não podemos mencionar e que foi, de qualquer forma, um refúgio temporário para ter essa conversa, que teve que ser mantida em segredo até nos separarmos dele.

- Como está a situação em Kharkov hoje?

-A situação é muito difícil, há muitos bombardeios todos os dias. É muito difícil para a população viver nessas circunstâncias, muitos deixaram a cidade.

- Quantas pessoas deixaram a cidade?

-Um terço, cerca de 500 mil pessoas.

- Você tem informações sobre quantas pessoas morreram em Kharkov?

Eu tenho os números, mas não é bom dar essa informação, então não posso responder. Posso dizer que nos últimos dois dias houve muitos bombardeios muito intensos, um deles em um centro de ajuda humanitária, onde pessoas que estavam indo lá para receber ajuda foram atacadas.

- Você pode garantir que Putin está mirando civis ou apenas alvos militares?

-Eles tinham como alvo civis especificamente, não apenas os militares. As tropas russas cometeram muitos crimes de guerra, quase 100 alvos civis foram atacados e muitos edifícios residenciais destruídos.

- Como as pessoas de Kharkiv resistem ao que estão experimentando?

-Entenda que é uma guerra real, uma guerra contra a Ucrânia, contra Kharkiv. É um genocídio contra o povo de Kharkiv, um genocídio de civis e estamos nos levantando pela liberdade, pela nossa independência, a de nossas famílias, a de nossos filhos, e vamos defender nosso território.

(Infográfico: Marcelo Regalado)

- Você está pronto para resistir a qualquer custo?

-Claro.

- Onde estão os russos exatamente agora?

-É melhor perguntar aos soldados ucranianos, não posso falar sobre isso.

- Como você imagina o futuro da sua cidade?

-Depois de vencermos, teremos que reconstruí-lo. Reconstrua suas pontes, suas casas, sua infraestrutura, seus centros culturais, seus parques.

-Você é prefeito desde novembro de 2021. Você pode me dizer como as pessoas da cidade se sentiam sobre a Rússia na época e o que sentem agora?

-Em nossa cidade, as pessoas falam russo. Nosso relacionamento com a Rússia antes da guerra era normal. Deve ser entendido que quase todo mundo em Kharkov tem um amigo ou membro da família na Rússia. Mas sabemos que o relacionamento com eles e com a Federação Russa nunca mais será o mesmo a partir de agora. Estamos unidos contra a agressão russa.

- E o que acontecerá com os cidadãos que ainda querem falar russo?

-90% dos nossos habitantes falam russo e nunca exercemos pressão para não o fazer, nem tivemos problemas com eles. Todas essas histórias que foram discriminadas são falsas.

- Ainda existem muitos sabotadores russos na cidade?

Eu não tenho um número, mas ainda existem muitos grupos de sabotadores russos operando, e temos nossa polícia trabalhando para conter todos eles.

-Esta entrevista está em um lugar secreto, não diremos para onde foi. Você tem que estar constantemente em movimento. Como é viver com uma ameaça de morte permanente?

Não há diferença entre o prefeito e os habitantes de Kharkiv. Todos nós somos iguais e lutamos juntos. Estamos todos assustados, mas ainda estamos lutando.

- Existe algum lugar seguro em Kharkov?

-Não, mas temos muitos abrigos, incluindo o metrô, onde podemos nos proteger.

- Você tem uma mensagem que deseja dar ao mundo?

“Sim, quero dizer que essa guerra deve ser interrompida o mais rápido possível e devemos recuperar nossos territórios. Também quero falar sobre nossos heróis, começando com o exército, defesas territoriais, voluntários, cidadãos que estão lutando heroicamente contra as forças russas.

-Muitas pessoas dizem que Kharkiv pode ser o próximo Mariupol, que ataques semelhantes podem ocorrer. O que você acha disso?

-É impossível saber o que os russos planejam fazer, não podemos dizer o que vai acontecer. Podemos dizer que hoje estamos sob bombardeio permanente e estamos permanentemente danificados.

