Governo acabaria com o negócio de 'gota a gota', projeto de lei arquivado

Nas últimas horas, o governo entrou com um projeto de lei no Congresso com o qual eles buscam combater os famosos credores 'gota a gota' que operam no país. O documento “que dita regras relativas ao acesso e financiamento para a construção de capital próprio e outras provisões”, visa aumentar a inclusão financeira, dar acesso a diferentes mecanismos de financiamento, modernizar os sistemas de pagamentos e atualizar o mercado de capitais.

O Ministro das Finanças, José Manuel Restrepo, foi responsável por explicar em que consiste esse projeto de lei que eles apresentaram. “Este é um projeto que não só nos permitirá aumentar o bem-estar social e a equidade no país, mas também será fundamental na luta contra esquemas informais e altamente caros, como 'gota a gota' ou 'dia de pagamento'. esquemas de financiamento legais, seguros e de baixo custo”, explicou o responsável.

Considerando que com o avanço da vacinação contra a covid-19 o país entrou em uma fase de reativação econômica, a carteira do Tesouro observou que este projeto será capaz de dar maior dinamismo às opções de financiamento, o que por sua vez ajudará o impulso econômico do país, e acrescentaram que também contribuir para o bem-estar social dos cidadãos com a geração de emprego e oportunidades.

Esta iniciativa inclui várias das ideias levantadas anteriormente no Projeto de Lei do Mercado de Capitais que o Governo já havia apresentado, mas que decidiu retirar para evitar seu colapso. Agora, com esse novo projeto, eles retornam a algumas partes dessa iniciativa que surgiu após uma discussão de especialistas da Missão do Mercado de Capitais.

Esta nova proposta apresentada pelo governante destina-se a incentivar os empréstimos à população altamente informal, garantindo o acesso ao crédito aos pequenos e médios produtores agrícolas. Além disso, eles também incentivarão o financiamento para micro, pequenos e médios empreendedores.

Da mesma forma, visam impulsionar o acesso ao mercado de capitais como alternativa de financiamento para que os cidadãos possam obter seus próprios recursos, para projetos produtivos, o que inclui apoio de crédito do Fundo Nacional de Garantia até 90%.

O chefe oficial da carteira do Tesouro também acrescentou que o projeto de lei apresentado “busca contribuir para a criação de um quadro legal flexível, em linha com os padrões internacionais, para que mais cidadãos possam acessar o mercado de capitais. Serão criadas melhores condições para gerar mais concorrência, permitindo a entrada de novas entidades especializadas em atividades, com requisitos regulatórios compatíveis com seu modelo de negócios”.

Restrepo também destacou que o projeto também visa promover o acesso universal, eficiente e seguro ao sistema de pagamento, o que permitirá que cada vez mais pessoas tentem fazer seus pagamentos eletronicamente, a partir do conforto de sua casa e evitar filas e formalidades. Todos esses pagamentos têm como objetivo garantir que sejam realizados de maneira ágil e segura, promovendo o comércio eletrônico.

Ele também ressaltou que o projeto de lei é a oportunidade de criar melhores condições para gerar mais concorrência, permitindo a entrada de novas entidades especializadas em atividades, todas com requisitos regulatórios compatíveis com seu modelo de negócios.

“O projeto foi arquivado com uma mensagem de urgência e espera-se que nas próximas semanas inicie sua discussão nas comissões econômicas conjuntas”, concluiu o ministro das Finanças após a apresentação do projeto.

