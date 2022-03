Estas são as 10 colônias com a maior taxa de homicídio doloso no CDMX

De acordo com a Procuradoria-Geral da Cidade do México (FGJ-CDMX), cinco prefeitos concentraram as 10 colônias com a maior incidência do crime de homicídio doloso desde 2018 até o momento.

São Cuauhtémoc, com 3 colônias; Venustiano Carranza, com uma; Iztapalapa, com três; Tlalpan, com duas; e Coyoacán, com uma.

O relatório observa que a colônia Morelos registrou o maior número de vítimas de homicídio doloso, com 125 casos entre janeiro de 2019 e janeiro de 2022, dos quais 64 casos foram registrados no território de Cuauhtémoc e 61 em Venustiano Carranza, enquanto a colônia Centro registrou 54 homicídios intencionais em esse período de tempo.

Ambas as colônias, Morelos e Centro, têm sido um dos principais pontos de atuação do grupo criminoso La Unión de Tepito, onde influenciou os 30 homicídios registrados na colônia Doctores, que ocupa o terceiro lugar em incidência desse crime.

executado colonia morelos (Foto: Cuartoscuro)

A maioria desses assassinatos está associada à rivalidade entre a União de Tepito e o grupo criminoso Anti União pelo território de venda de drogas, bem como devido ao ajuste de contas dentro do chamado “Drop by Drop”, um mecanismo usado por uma gangue criminosa chefiada por cidadãos colombianos para emprestar dinheiro para os comerciantes principalmente.

O quarto lugar é ocupado pela colônia Central de Abasto no gabinete do prefeito de Iztapalapa, com 29 homicídios intencionais. O crime, nesta parte da cidade, não está associado a uma gangue criminosa, mas ao ataque a comerciantes e inquilinos, bem como à liquidação de contas.

Com 27 homicídios, a colônia San Andrés Totolapan em Tlalpan ocupa o quinto lugar e a área central de Venustiano Carranza em sexto lugar, com 25 homicídios.

As colônias de Pedregal Santo Domingo em Coyoacán, San Miguel Topilejo de Tlalpan, o Exército do Leste e Lomas de San Lorenzo, em Iztapalapa, registraram 324 homicídios dolosos de 2019 a 2022.

Nessas últimas áreas da Cidade do México durante a atual administração foram influenciadas pelos grupos criminosos Los Maceros, Los Rorros e um remanescente do cartel de Tlahuac.