“Essa bola entrou, a linha superior é manipulada”, a declaração do criador do VAR após a grande controvérsia no Perú x Uruguai

Uma palavra autoritária acaba de dar sua posição sobre as imagens VAR compartilhadas pela Conmebol sobre a polêmica jogada nos últimos minutos de Perú x Uruguai em Montevidéu. Antonio Ibáñez de Alba, criador do VAR, disse que a bola entrou completamente e que as imagens compartilhadas pela organização sul-americana são manipuladas.

“Todas as imagens são manipuláveis, não confiáveis e não são verdadeiras. Neste jogo pontual, é visto que o goleiro leva a bola dentro de seu próprio gol, porém a linha superior é manipulada e eles fazem parecer que a bola não entrou completamente. Aqui houve manipulação e a bola entrou completamente. Como repito, as imagens podem ser manipuladas entre 4 e 5 centímetros, algo que o olho humano não vê porque não é tão rápido ”, exclamou o engenheiro que também trabalhou na Nasa na Radio Ovation.

Além disso, ele afirmou que, se outras tecnologias tivessem sido aplicadas, tudo teria sido resolvido com mais facilidade. “Se houvesse uma ficha na linha do gol e na bola, não haveria problema agora, mas nem a FIFA nem a UEFA estão interessadas em corrigir esses detalhes porque só querem confundi-los cada vez mais. Essa bola entrou, confira aquela linha superior que está manipulada”, finalizou.