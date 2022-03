VALORANT Challengers: uma equipe latina chegará ao primeiro evento internacional do ano

Após o mês da fase regular no norte e no sul da América Latina, os quatro representantes do continente já estão no México para iniciar os playoffs presenciais. De 24 a 27 de março, Leviathan, E-Xolos LAZER, KRÜ Esports e FUSION buscarão o único passe direto para o VALORANT Masters em Reykjavik, reservado para o campeão. Este é o primeiro evento internacional do ano que reúne as melhores equipes do mundo como ponto culminante da Etapa 1 do VCT (Circuito dos Campeões).

No Norte (LAN), a equipe do E-Xolos LAZER ficou em primeiro lugar depois de vencer o FUSION por 2-1 na final da chave dos vencedores. A organização acaba de chegar ao local - pelo jogador de beisebol Jhoulys Chacín - teve sua vingança na final da chave dos perdedores, onde confirmou sua presença derrotando o Six Karma por 2 a 0.

Por sua vez, no sul (LAS) foi o time do Leviathan que ficou em primeiro lugar, após a vitória contra o KRÜ Esports por 2 a 0. Os favoritos da América Latina e os 4 melhores do mundo em 2021 não tiveram seu time titular completo para a partida, devido à suspensão parcial de Keznit, mas conquistaram o segundo lugar com a vitória contra o 9z por 2-0. Na final da chave mais baixa, eles novamente tiveram a lista inicial e alcançaram uma vitória retumbante.

Classificados de LAS | (@valesports_la)

VALORANT Masters: O vice-campeão nos Playoffs do VALORANT Challengers enfrentará o vice-campeão no Brasil para definir a eliminatória. Em outras palavras, a região brasileira também terá a mesma oportunidade. A decisão da Riot Games foi em apoio à Latam, que demonstrou de forma excelente que tem talento de primeira linha no jogo de tiro. O desempenho internacional do KRÜ Esports, bem como o desempenho da lista dos Australs (agora sob o comando do Leviatã) no Last Chance Qualifier da Champions League Last Chance Qualifier desempenharam um papel fundamental para alcançar esse avanço.

Na última edição dos playoffs presenciais na região, o Sul mostrou superioridade ao Six Karma e ao INFINITY, e embora os Australs tenham derrotado o KRÜ Esports na final da chave dos vencedores por 2-1, eles caíram para o mesmo rival por 3 a 0 na grande final. Representantes como Bandicoot e Daveeys buscarão sua revanche e tanto o E-Xolos LAZER quanto o FUSION buscarão retificar e representar da melhor maneira, enquanto o Leviathan procurará superar a barreira de entrada que tem sido KRÜ Esports durante 2021.

Wrenches Playoffs VCT Challengers México - Fase 1 | (@valesports_la)

De quinta a domingo, os dias começarão às 14 MX; 15 CO/PE; 17 AR/CL. O primeiro dia será aberto pelo duelo entre E-Xolos LAZER (LAN top 1) e KRÜ Esports (top 2 de LAS), e depois levará ao encontro entre Leviathan e FUSION. Todos começarão da tecla superior, no formato de eliminação dupla. No final da quinta-feira, encontraremos os finalistas da chave dos vencedores e, na sexta-feira, 25, a primeira equipe eliminada. O Norte será capaz de se redimir? Chegará a hora do Leviathan ou a KRÜ Esports viajará para Reykjavik mais uma vez?

