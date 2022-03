Será o misterioso super iate de Putin nos estaleiros da Itália?

O luxuoso super iate “Scheherazade”, localizado nos estaleiros da costa italiana da Toscana, está envolto em mistério, pois poderia pertencer ao presidente russo Vladimir Putin.

Vários iates pertencentes a magnatas russos foram apreendidos na Europa desde a invasão russa da Ucrânia no final de fevereiro, mas confiscar a “Shererazade” seria, sem dúvida, um golpe espetacular se fosse descoberto que pertencia ao líder russo.

O iate de 140 metros de comprimento, avaliado em US $700 milhões, está localizado em uma doca seca perto de Massa, um luxuoso resort à beira-mar na mágica Toscana, a poucos quilômetros das famosas pedreiras de mármore de Carrara e Forte dei Marmi, um dos destinos favoritos dos bilionários russos.

Submetido por vários meses a manutenção no estaleiro do The Italian Sea Group, é quase impossível se aproximar do barco e nenhum movimento é detectado a bordo, disse um jornalista da AFPTV na quarta-feira.

Para Cesare Cucurnia, aposentado de 83 anos, sua presença desperta curiosidade. “Não sabemos quem é o proprietário. Ele certamente não é uma pessoa pobre. Provavelmente é Putin”, diz enquanto caminha pelo calçadão.

A polícia financeira italiana abriu uma investigação para esclarecer se o iate pertence a algum empresário russo ou mesmo ao próprio presidente Putin, cujas conclusões serão conhecidas nos próximos dias, disse à AFP uma fonte próxima ao caso.

“Estamos na fase de aprofundamento, em geral a mais complicada. Estudamos as atas. Nem sempre é fácil atribuir “propriedade” de um barco, especialmente porque em muitos casos eles estão em nome de homens de frente, o que dificulta a identificação do verdadeiro proprietário ou beneficiário, explicou a mesma fonte.

Fabricado em 2020 nos estaleiros alemães Lürssen, o iate possui duas plataformas para helicópteros, uma piscina, um cinema e uma bateria anti-drone, segundo os administradores da página SuperYachtFan, que se apresentam como jornalistas especializados em investigações.

Segundo a imprensa, o “Scheherazade”, que arvora a bandeira das Ilhas Cayman, pertence a uma empresa registrada nas Ilhas Marshall. Seu capitão é britânico, mas o resto da tripulação era russo, revelou a equipe do dissidente russo Alexei Navalny preso em um vídeo postado segunda-feira no YouTube, no qual atribuem a propriedade do megaiate a Vladimir Putin.

Segundo eles, vários membros da tripulação pertencem ao FSO, órgão responsável por proteger importantes personalidades russas.

Para o New York Times, as autoridades norte-americanas têm material ligando o presidente russo ao luxuoso navio, que fez duas viagens, em 2020 e 2021, à cidade costeira de Sochi, às margens do Mar Negro.

A empresa The Italian Sea Group garantiu que tudo isso é falso. “A propriedade de 'Scheherazade' não pode ser atribuída ao presidente russo, Vladimir Putin”, reagiu em comunicado, citando “a documentação em sua posse e os resultados das verificações realizadas pelas autoridades competentes”.

- Mudança de tripulação -

Entrevistado pelo New York Times, o capitão da “Scheherazade” afirmou que nunca tinha visto o presidente russo a bordo, embora tenha se recusado a revelar o nome do proprietário, porque tem a obrigação contratual de manter a reserva.

Por acaso ou em uma manobra desesperada, toda a tripulação foi substituída nos últimos dias.

“A tripulação consistia exclusivamente de russos. E, de repente, toda a tripulação foi substituída por cidadãos britânicos”, disse à AFP Paolo Gozzani, secretário-geral da confederação sindical CGIL em Massa.

Em um discurso no parlamento italiano na terça-feira, o presidente ucraniano Volodymir Zelensky pediu à Itália mais sanções contra bilionários russos que passam suas férias na Itália.

“Devemos congelar suas propriedades, suas contas, seus iates, do navio 'Scheherezade' para o menor. Devemos congelar os bens de todos aqueles que têm o poder de tomar decisões na Rússia”, gritou.

Desde a invasão russa da Ucrânia, a Itália confiscou mais de 800 milhões de euros (quase US $900 milhões) de ativos pertencentes a oligarcas graças às sanções decididas pela União Europeia.

Entre eles está o iate de 530 milhões de euros (US $580 milhões) “Sailing Yacht A” do bilionário magnata do carvão e fertilizantes Andrei Melnichenko.

A Itália também apreendeu o iate de 65 milhões de euros (71 milhões de dólares) “Lady M Yacht” pertencente a Alexei Mordashov, considerado próximo de Vladimir Putin.

sl-gab/kv/mb