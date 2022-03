Equador luta com baixas para enfrentar o Paraguai no campeonato mundial

O Equador, atingido pela ausência de alguns de seus números, está procurando os jogadores em “melhores condições” para enfrentar um jogo decisivo contra o Paraguai para a penúltima data da eliminatória da Copa do Mundo Qatar-2022, disse o técnico Gustavo Alfaro na terça-feira.

“Preciso de onze jogadores que estejam com 100% de suas chances, porque o que vamos jogar é nada mais e nada menos do que se qualificar para uma Copa do Mundo e é aí que devemos tentar colocar os jogadores que estão na melhor posição para enfrentar esse desafio que será físico, futebol e mental”, disse Alfaro. em uma conferência de imprensa.

O Equador, terceiro na eliminatória sul-americana com 25 pontos, está muito perto de ganhar sua passagem direta para o Catar ao lado dos já qualificados Brasil e Argentina.

O técnico argentino, que pela primeira vez lidera uma seleção nacional, lamentou as perdas do tricolor para a partida da próxima quinta-feira, que será disputada em Ciudad del Este, no Paraguai.

A seleção equatoriana não contará para essa partida com Moisés Caicedo, Alan Franco e o veloz Gonzalo Plata, devido à suspensão.

Entre os lesionados e em dúvida estão Romário Ibarra e Enner Valencia.

“Dependemos da quantidade e qualidade de forasteiros que temos” para definir a estratégia do jogo contra os Guaraníes, sem chance de conseguir uma cota para o Qar-2022.

Alfaro reconheceu que, apesar do Paraguai ter sido deixado de fora do evento da copa do mundo, seu treinador, Guillermo Barros Schelotto, quer “começar a dar sua marca” à equipe com jovens jogadores “que estão fazendo as coisas certas em seus clubes”.

O volante Jeremy Sarmiento, por sua vez, considerou que será um encontro “difícil”.

“Vai ser uma final, eles não vão nos deixar fazer nada, vão dar tudo o que têm. Temos que estar bem focados para essa partida e nos qualificar para a mesma partida”, comentou Sarmiento na mesma conferência de imprensa virtual, que considerou ser uma partida “difícil”.

Depois de enfrentar o Paraguai, o tricolor medirá força com o albiceleste em Guayaquil em 29 de março.

Faltando apenas dois jogos para o encerramento da eliminatória sul-americana, Alfaro destacou o “sentimento de pertencimento” que sua equipe tem, composta principalmente por jovens com idade média de 23 anos.

E lembrou que “a atitude é mais importante do que a tática” na quadra.

