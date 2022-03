Até a data 6 Deportivo Español e Victoriano Arenas se enfrentarão

Espera-se um jogo com muita adrenalina, no qual nenhuma das equipes vai querer abrir mão de três pontos, motivada pelas duas vitórias conquistadas no último dia.

O Deportivo Español derrotou o Claypole por 2-1 na partida anterior. Nos últimos 4 jogos disputados, ele venceu em 1 partida, ele foi um perdedor em 1 chance e empatou em 2 jogos.

Victoriano Arenas vem de uma vitória por 2-0 sobre o Central Córdoba (R). Nas últimas datas, ele ganhou 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate.

Dep. Español e V. Arenas se encontrarão amanhã às 15:30 (horário da Argentina). A partida correspondente à data 6 da Argentina - Primera C Temporada 2022 será disputada no estádio Municipal Dr. Olegario Henríquez.

As últimas 4 vezes que eles se encontraram no torneio tiveram todos os resultados possíveis. O time da casa acumulou 1 vitórias, enquanto a visita adicionou 1. Em 2 partidas, eles terminaram uniformemente no placar.

Alejandro Porticella foi nomeado para controlar a partida.

Deportivo Español e Victoriano Arenas Programação, dependendo do país



Argentina: 15h30

Colômbia, México EST e Perú: 13h30 México CST e Nicarágua: 12h30

México MST e México PST: 23h30

Venezuela: 14h30

Fonte de Nota e imagem: DataFactory