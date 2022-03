Quartararo vence sua primeira pole do ano no GP da Indonésia

O campeão do mundo de MotoGP, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), conquistou a sua primeira pole position no sábado de 2022 e estará à frente do espanhol Jorge Martín (Ducati-Pramac) e do colega francês Johann Zarco (Ducati-Pramac) no domingo, no Grande Prémio da Indonésia.

Brad Binder (KTM), Enea Bastianini (Ducati-Gresini), líder surpreendente do campeonato após sua vitória no Qatar há quinze dias, e o vice-campeão de 2021 Francesco Bagnaia (Ducati) vão começar na segunda linha.

O seis vezes campeão de MotoGP Marc Márquez caiu duas vezes seguidas na primeira metade da qualificação e vai começar em 15º lugar no domingo às 15:00, hora local (07H00 GMT).

Quartararo, em forma desde os primeiros treinos na sexta-feira, procura um rebote após seu 8º lugar no evento de abertura no Qatar, com uma Yamaha sem potência.

No novíssimo circuito de Mandalika e no calor tropical da ilha de Lombok, o francês conquistou a 16ª pole de sua carreira de elite.

É a primeira vez, desde junho de 2021 na Catalunha, que marca o tempo mais rápido da classificação.

“Tudo bem estar de volta aqui, já faz muito tempo! , ele reconheceu sorrir após o teste do local reservado para entrevistas com os três primeiros. “Estou muito feliz.”

A terceira linha será composta por Miguel Oliveira (KTM), Alex Rins (Suzuki) e Jack Miller (Ducati).

