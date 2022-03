Papa Francisco promulga uma nova Constituição do Vaticano

O Papa Francisco promulgou este sábado uma nova Constituição que reorganiza o órgão dirigente do Vaticano, introduzindo mais transparência financeira e abrindo-a às mulheres e aos leigos, cumprindo uma promessa feita antes da sua eleição em 2013.

A nova Constituição, que entrará em vigor em 5 de junho, reforma partes da Cúria Romana (o governo do Vaticano) e substituirá o “Pastor bonus” promulgado em 1988 por João Paulo II.

Entre as principais mudanças estão a possibilidade de leigos e mulheres católicas chefiarem departamentos do Vaticano, bem como a incorporação da comissão consultiva sobre abuso sexual à Cúria.

Os dicastérios (ministérios) da Cúria, que operaram com financiamento opaco e a portas fechadas durante décadas, inicialmente relutaram em aceitar uma gestão mais centralizada, agora consagrada na nova Carta Magna.

- Evangelização -

O documento incorpora muitas reformas já implementadas pelo papa argentino, mas também contém algumas novidades, como o desejo de expandir o catolicismo além de seus 1,3 bilhão de fiéis.

A nova Constituição de 52 páginas “Praedicate Evangelium” cria um novo “dicastério” para a evangelização, que será presidido pelo próprio Francisco.

Ao se tornar um “evangelizador chefe”, o papa traz uma “mudança tectônica em direção a uma igreja mais pastoral e missionária”, disse David Gibson, diretor do Centro de Religião e Cultura da Universidade Fordham, ao Twitter.

Nessa linha, o papa garante que qualquer cristão batizado é missionário.

“Não podemos deixar de levar isso em conta na atualização da Cúria, cuja reforma deve garantir a participação dos leigos e das mulheres, inclusive em funções de governo e responsabilidade”, disse.

“O Papa Francisco vem trabalhando em uma nova estrutura organizacional para o Vaticano há nove anos. É um aspecto importante de seu legado”, disse Joshua McElwee, do National Catholic Reporter, no Twitter.

- Proteção de menores -

O texto, que foi publicado no nono aniversário do Pontificado de Francisco, também incorpora a Comissão Vaticana para a Proteção de Menores - um órgão consultivo papal - no diastério que supervisiona as investigações canônicas sobre casos de abuso sexual do clero.

Segundo o cardeal Sean O'Malley, que dirige a Comissão, é um “passo significativo em frente”, que dará peso institucional à luta contra um flagelo que assolou a Igreja em todo o mundo.

Mas Marie Collins, uma sobrevivente irlandesa de abusos clericais que fez parte da comissão antes de renunciar em 2017 por causa da gestão da crise pela Igreja, é um retrocesso.

“A Comissão perdeu oficialmente qualquer aparência de independência”, disse ele no Twitter.

