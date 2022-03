LISTA DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS 6H

O mundo hoje: informações importantes da Associated Press

sábado, 19 de março de 2022

___________________________________

PRIMEIRA PÁGINA

___________________________________

EUR-GEN UCRÂNIA-GUERRA

IMPROVADAMENTE - O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy diz que as forças russas estão bloqueando as principais cidades do país para desgastar e subjugar a população, mas alerta que a estratégia falhará e que, se não acabar com a guerra, Moscou perderá no longo prazo. Por Cara Anna. 757 palavras. Foto AP. ENVIADO.

Golpe:

-UCRÂNIA-WAR-LATEST: Os últimos desenvolvimentos sobre a invasão russa da Ucrânia.

ACIDENTE EUR-GEN NORUEGA-NATO

HELSINKI - Quatro soldados americanos morrem em um acidente de avião durante um exercício da OTAN não relacionado à guerra na Ucrânia, diz o primeiro-ministro norueguês. 268 palavras. ENVIADO

____________________

SOMENTE EM AP

____________________

EUR-GEN UCRÂNIA-WAR-LVIV

LVIV, Ucrânia - Até que os mísseis atingissem uma curta distância das catedrais e cafés do centro de Lviv, a capital cultural da Ucrânia era uma cidade que podia ser sentida longe da guerra. Por Cara Anna. 1126 palavras. Fotos AP. ENVIADO

___________________________________

AMÉRICA LATINA E CARIBE

___________________________________

AMN-GEN MÉXICO-SERIAL KILLER

CIDADE DO MÉXICO - Um juiz condena Andrés Mendoza, conhecido como o “feminicídio em série de Atizapán”, à prisão perpétua por um assassinato ocorrido em maio do ano passado na periferia da capital mexicana. 313 palavras. ENVIADO

___________________________________

MUNDO

___________________________________

ASI-GENE-CORONAVÍRUS-CHINA

PEQUIM - As autoridades de saúde da China relatam duas mortes por COVID-19, as primeiras mortes no país desde janeiro de 2021, no momento em que está lutando contra uma onda de omicron. 376 palavras. Foto AP. ENVIADO

EUR-GENE VATICANO-REFORMA

ROMA — O Vaticano publica o documento que estabelece a tão esperada reforma da burocracia da Santa Sé promovida pelo Papa Francisco. Por Nicole Winfield. 185 palavras. Foto AP. ENVIADO

___________________________________

ESPORTES

___________________________________

CORREIA DE GÊMEOS DEP-BEI

NOVA YORK - Carlos Correa fecha um contrato de US $105,3 milhões por três anos com o Minnesota Twins, disse uma pessoa com conhecimento das negociações à Associated Press. O dominicano termina uma etapa de sete temporadas com o Houston Astros. Por Ronald Blum. 473 palavras. Foto AP. ENVIADO

___________________________________

