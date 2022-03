Thielen ajusta contrato para desabafar a folha de pagamento dos Vikings

MINNEAPOLIS, Minnesota, EUA (AP) - O wide receiver Adam Thielen reestruturou seu contrato com o Minnesota Vikings para dar espaço à equipe sob o limite salarial, anunciou sua agência sexta-feira, com um acordo que lhe garante US$ 18 milhões.

Em um vídeo postado no Twitter pelo Institute for Athletes, sua agência com sede em Minneapolis, Thielen enviou uma mensagem aos fãs afirmando: “Eu não acho que vocês podem se livrar de mim ainda. Eu me sinto super animado para voltar ao roxo para finalmente tentar dar um campeonato para essa cidade que tanto merece. Muito animado com a liderança e tudo o que está sendo resolvido nesta organização.”

O contrato anterior de Thielen afetou o teto salarial de 2022 em mais de US $16,8 milhões, um valor que os vikings conseguiram diminuir reduzindo seu salário base e estendendo o pagamento de seu novo bônus de contratação.

Depois de estender o contrato do quarterback Kirk Cousins por mais um ano, reter Thielen por pelo menos mais uma temporada faz sentido. O Pro Bowl, duas vezes com 31 anos, perdeu quatro jogos com uma lesão no tornozelo em 2021 e registrou 726 jardas e 10 touchdowns.

Os Vikings também reestruturaram o contrato de segurança de Harrison Smith esta semana para criar espaço para o teto salarial.