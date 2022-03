Sem Guardado ou Funes Mori, o México enfrenta partidas importantes

CIDADE DO MÉXICO (AP) - Com as notórias ausências de Andrés Guardado e Rogelio Funes Mori e Israel Reyes e Santiago Giménez como grandes notícias, o México anunciou na quinta-feira uma lista de 29 jogadores para enfrentar os três jogos que definirão o empate da copa do mundo.

Guardado, capitão da equipe mexicana e jogador espanhol do Betis, sofreu uma lesão na parte de trás da coxa esquerda, enquanto o atacante Funes Mori, um dos spoilers do técnico argentino Gerardo Martino, também não poderá estar lá porque tem uma lesão na coxa direita.

O México sediará os Estados Unidos na próxima quinta-feira, visitará Honduras no domingo seguinte e sediará El Salvador na quarta-feira, 30 de março, para fechar a qualificação da Concacaf para o Catar 2022.

O Tri tem 21 pontos e ocupa o terceiro lugar na final octogonal do empate, o último que concede ingresso direto para a Copa do Mundo. No topo do México estão os Estados Unidos, que têm a mesma safra, mas uma diferença de gols melhor, e o Canadá, que é o líder com 25 pontos.

O Panamá tem 17 pontos, e é o quarto, então, por enquanto, teria o direito de jogar um playoff intercontinental contra uma seleção nacional da Oceania, provavelmente a Nova Zelândia.

Equipamento

Arqueiros: Guillermo Ochoa (América), Rodolfo Cota (Leon), Jonathan Orozco (Tijuana) e Alfredo Talavera (Pumas).

Zagueros: Jorge Sanchez (América), Gerardo Arteaga (Genk, Bélgica), Johan Vazquez (Génova, Itália), Julian Araújo (LA Galaxy, EUA), Jesus Gallardo (Monterrey), Cesar Montes (Monterrey), Hector Moreno (Monterrey), Israel Reyes (Puebla), Nestor Araújo (Celta, Espanha), Jesus Angulo (Tigres).

Folhetos: Edson Alvarez (Ajax, Holanda), Hector Herrera (Atlético de Madrid, Espanha), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey), Rodolfo Pizarro (Monterrey), Erick Aguirre (Monterrey), Erick Gutierrez (PSV Eindhoven, Holanda) e Diego Lainez (Bétis, Espanha).

Avançados: Henry Martin (América), Santiago Gimenez (Cruz Azul), Uriel Antuna (Cruz Azul), Alexis Vega (Chivas), Hirving Lozano (Nápoles, Itália), Jesus Corona (Sevilha, Espanha) e Raul Jimenez (Wolverhampton, Inglaterra).