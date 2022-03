Rússia desiste da votação da resolução humanitária sobre a Ucrânia na ONU

Rússia desiste de votação de resolução humanitária sobre a Ucrânia na ONU Nações Unidas, Estados Unidos, 17 Mar 2022 (AFP) - Cada vez mais isolada, a Rússia abandonou a votação na sexta-feira de uma resolução humanitária sobre a Ucrânia no Conselho de Segurança das Nações Unidas porque não tinha o apoio de seus aliados mais próximos, anunciou esta quinta-feira à AFP vários diplomatas que pediram anonimato.” Eles recorreram ao “co-patrocínio” para seu texto sobre o aspecto humanitário “e não houve retorno”, disse um embaixador que pediu anonimato, insinuando que nem a China nem a Índia apoiam a controversa iniciativa russa e não teriam votado a favor. A Rússia, que apresentou um projeto de resolução ao Conselho de Segurança na terça-feira, pediu uma votação na quarta-feira antes de mudar de ideia e adiá-la para quinta-feira e depois para sexta-feira.Moscou esperava ter o apoio da China e da Índia, dois países que se abstiveram em 25 de fevereiro na votação da resolução apresentada pelos Estados Unidos e pela Albânia para denunciar a “agressão” da Ucrânia, e que a Rússia vetou.” Esta semana, perversamente, a Rússia apresentou uma resolução que, entre outras coisas, pedia proteção para civis, incluindo mulheres e crianças. É um jogo cínico diante do extremo sofrimento humano”, disse a embaixadora britânica Barbara Woodward na quinta reunião do Conselho de Segurança dedicada à Ucrânia desde a invasão russa em 24 de fevereiro”. Justamente quando as forças russas atacaram Mariupol”, em particular um teatro que abrigava centenas de pessoas e crianças, lembrou o diplomata britânico”. A Ucrânia nunca será uma vitória para Putin. Independentemente do progresso que faz, das pessoas que mata ou das cidades que destrói”, alertou a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield.PRH-AF/DGA