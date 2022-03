Mais de 220 mortos, incluindo 60 civis, em Kiev em três semanas (autoridades) Kiev, 18 Mar 2022 (AFP) - Desde o início da invasão russa da Ucrânia há três semanas, 222 pessoas, incluindo 56 civis, e destes, quatro crianças, morreram em Kiev, disse sexta-feira o conselho da cidade do ucraniano capital. cidade desde o início da ofensiva em 24 de fevereiro um total de 889 pessoas, incluindo 241 civis, autoridades locais disseram no Telegram.Entre os feridos estavam 18 crianças, três motoristas de ambulância e um médico de emergência, de acordo com o conselho da cidade, que também relatou danos a 36 edifícios residenciais e dez escolas. As tropas russas assumiram o controle de algumas áreas ao redor da capital, que eles esperam cercar completamente eventualmente, embora, por enquanto, seu avanço tenha parado, de acordo com o exército ucraniano. Kiev acusa as forças russas de realizar ataques quase diários a áreas residenciais da capital, na maioria das vezes de madrugada, uma tática denunciada pelas autoridades ucranianas como destinada a aterrorizar a população e desmoralizar aqueles que defendem a cidade.Kiev tinha cerca de 3,5 milhões de habitantes antes da guerra, mas quase metade deixou a cidade desde o início da invasão, de acordo com estimativas das autoridades ucranianas.ant/bur/lpt/aoc/eg