José Fernando Ortega, pai de “Cali Cultural”, morreu

O nome José Fernando Ortega Hinestroza é conhecido no Vale por ter sido a mente por trás do jornal Cali Cultural, fundado em agosto de 1996. Foi o primeiro meio focado em informar as pessoas sobre os diferentes eventos culturais, demonstrações, produções e representantes. Praticamente, era uma revista literária que também falava sobre música, cinema, pintura, teatro e outras expressões.

Escritor, jornalista, historiador e ilustrador, Ortega Hinestroza formou-se no Mestrado em Línguas Modernas, na La Sorbonne, em Paris. Lá, ele também obteve dois diplomas em Ciência Política e Filosofia Política. Durante muito tempo, ele se interessou e trabalhou para isso em resgatar e proteger a história do bairro de San Antonio, em Cali. Tudo saiu de seus anos na Europa, onde ele percebeu de perto o respeito das pessoas por seu patrimônio arquitetônico e histórico, muito pelo contrário do que aconteceu no bairro Caleño.

Foi membro do Conselho de Ação Comunitária de San Antonio e concordou voluntariamente em ser o presidente durante o período de 1992 a 1994. A partir daí, e com o apoio da comunidade, ele realizou uma série de atividades em benefício do bairro, a mais importante das quais levou à criação do jornal em questão.

A publicação mais importante de Ortega foi San Antonio: Bahareque, carvão e pedra. História de um canto pitoresco, que se tornou um material de referência obrigatório para os vários grupos artísticos interessados na história da cidade de Cali. É um ensaio construído a partir de várias histórias que abordam tudo, desde o historiográfico, arquitetônico e artístico até o urbano. As páginas do livro apresentam ruas de pedra, personagens locais populares, construções, mitos e anedotas típicas do espaço.

Uma resenha do livro escrito por Sharim Lemos Díaz circula na web. Nele, ele explica: “Esta história gira em torno do setor específico de Empedrado, onde começaram a construir casas temporárias e rudimentares em guadua, esteira ou salsicha, com guadua ou telhados de palha que mais tarde seriam demolidos para entrar em casas em bahareque com telhados de zinco; foi uma invasão lenta e silenciosa de que começou a povoar essas terras desabitadas.

Terra que cheira a não mais do que esquecimento, talvez. Porque o que somos agora não mostra nada além de moradores da cidade que não valorizamos esse patrimônio, e escolhemos uma vida de ânsia esquecendo nossos predecessores que foram os que assumiram uma vida incipiente, mas talvez necessária. Fala-se de uma tradição comum da antiga Cali e era criar animais domésticos, como galinhas e galos, que caminhavam não apenas nas parcelas, mas pela mesma rua. As pequenas parcelas foram plantadas com árvores frutíferas. As fazendas do setor não tinham drenos, nem água no setor. As fazendas não tinham latrinas e o “uso de lotes” era muito comum. Por meio da folha da laranjeira, o cheiro que exalava o sol nas costas daqueles considerados “cambuches” foi assustado.

A eletricidade também não havia chegado, anos depois, a água da chuva e os canais de drenagem foram abertos e as latrinas também estavam chegando gradualmente. Nessa época, ainda não havia sistema de esgoto no setor. As primeiras águas do aqueduto que chegaram foram águas filtradas, então várias epidemias de febre tifóide e disenteria eclodiram. Nem um contador foi instalado, então o método de pagamento consistia em um pagamento mensal fixo reduzido que foi recebido por Don Carlos Vitel, um caixa na época das Empresas Municipais. A chegada da água filtrada foi em 1932 e apenas algumas famílias desfrutaram desse benefício. Los Mosquera, Afanador e Robles”.

Aqueles que o conheciam mais de perto com Ortega dizem que ele sempre foi um defensor do espírito de San Antonio. Dizem que durante seus anos no Velho Continente ele carregou consigo um pedaço de terra da vizinhança de seu coração. Paz em seu túmulo para esse sonhador.





