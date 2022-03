Atletas russos e bielorrussos banidos do Campeonato Europeu

Em união com o Comitê Olímpico Internacional (COI), o Campeonato Europeu de Munique 2022 não convidará, nem permitirá que atletas e oficiais russos e bielorrussos participem.

A decisão foi tomada pelo Conselho do Campeonato Europeu de Munique 2022 (EC2022).

O presidente do conselho do EC2022, Libor Varhanik, disse: “cada um de nossos esportes já confirmou que não está convidando ou permitindo a participação de atletas e oficiais russos e bielorrussos em seus eventos. Isso está de acordo com as recomendações do COI, da Confederação Alemã de Esportes Olímpicos e de outras federações esportivas internacionais”.

“Estamos unidos em nossa condenação da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e todos nos solidarizamos com a Ucrânia e seu povo. Acreditamos que é inconcebível ter equipes russas e bielorrussas participando de nosso evento.”

Canoa - Canoe Sprint and Paracanoe World Cup e European Olympic Qualifier - Szeged, Hungria - 16 de maio de 2021 Balint Noe da Hungria comemora no pódio com uma medalha de ouro depois de vencer a final masculina dos 5000m do K1 ao lado do medalhista de prata Balint Kopasz da Hungria e do medalhista de bronze Fernando Pimenta REUTERS/Bernadett Szabo

O Campeonato Europeu será realizado de 11 a 21 de agosto em Munique, Alemanha. As nove federações participantes são: Atletismo Europeu, Confédération Européenne de Volleyball, European Canoe Association, Union Européenne de Cyclisme, Ginástica Europeia, Remo Mundial, Federação Internacional de Escalada Esportiva, União Europeia de Tênis de Mesa e Triatlo da Europa.