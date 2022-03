Abreu aceita pedido de desculpas e quer ter uma ótima campanha

GLENDALE, Arizona, EUA (AP) A primeira coisa que Kendall Graveman fez quando chegou ao acampamento do Chicago White Sox esta semana foi pedir desculpas a José Abreu.

“Eu não queria bater nele. Eu sei que Tony (La Russa) me ajudou nisso”, disse Graveman na quarta-feira.

Foi a oitava entrada do quarto jogo da série divisional da Liga Americana. Naquela partida de outubro, Graveman estava lançando para o Houston Astros, que tinha uma vantagem de 7-1 sobre o White Sox, e acertou Abreu com um placar completo.

Eventualmente, Houston venceu a série.

Abreu avançou para a primeira base, sem mais incidentes, mas La Russa, o gerente do White Sox, chegou da caverna e discutiu por vários minutos com o árbitro da placa Vic Carapazza, convencido de que a bola tinha sido intencional, seja por decisão de Graveman ou por ordem do técnico do Houston, Dusty Baker.

Não houve expulsões.

“Pedi desculpas ao Tony, disse-lhe que não queria. Ele respondeu: 'Percebo isso agora, mas na época eu não sabia'”, disse Graveman, que ficou aliviado com a conversa com La Russa.

“Foi uma boa maneira de esfriar isso.”

Agora, os dois lados uniram forças. Graveman assinou um contrato de três anos e $24 milhões com Chicago pouco antes do bloqueio que estourou no outono passado. Ele desfrutou de uma grande temporada em 2021, com um ERA de 1,77 e 10 defesas pelos Astros e Seattle Mariners.

Ele foi titular em suas primeiras quatro temporadas com Oakland, antes de passar pela cirurgia de Tommy John.

Ele agora é considerado um apaziguador, e se junta a um bullpen impressionante, que inclui Liam Hendricks, Craig Kimbrel, Jose Kelly e canhotos Aaron Bummer e Garret Crochet.

Qual foi a reação de Abreu ao pedido de desculpas de Graveman?

“Ele riu”, disse o arremessador. “Ele disse: 'Eu sabia que você não queria fazer isso'”.

Não foi o único golpe que Abreu sofreu na temporada anterior. Ele teve que lidar com ferimentos leves constantes e uma colisão volumosa contra Ryan Dozier, de Kansas City, que o afastou de um jogo.

Além disso, um árbitro jogou um taco que acidentalmente atingiu Abreu no joelho. E o cubano se jogou agressivamente para o prato em um campo selvagem, o que resultou em uma lesão no tornozelo que lhe custou três compromissos.

Na campanha de 2020, a Abreu ganhou o prêmio de Jogador Mais Valioso, com um slugging de .617. Embora não tenha brilhado tão brilhante em 2021, participou de 152 jogos, rebateu 30 home runs e produziu 117 runs.

Em cinco das sete temporadas completas, ele chegou a pelo menos 30 homers e 100 RBIs.

Ele foi o segundo na liga em empurrões, com quatro a menos do que o apanhador venezuelano do Los Reales, Salvador Pérez. Ele havia liderado o Americana nessa categoria nos dois anos anteriores.