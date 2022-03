30 anos após o ataque à Embaixada de Israel: o que aconteceu com a causa e por que parece um caso sem destino

A única certeza que a Justiça tem sobre o ataque que explodiu a Embaixada de Israel em Buenos Aires há 30 anos é que por trás dessa bomba estava o grupo terrorista chamado Jihad Islâmica, o braço armado do Hezbollah. Dois mandados de prisão ordenados em 2015 pelo Supremo Tribunal de Justiça contra o libanês Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman e o colombiano José Salman El Reda Reda e uma série de exortações no exterior tornaram-se os últimos movimentos registrados no caso em que nunca foram presos e que, com o tempo, parece cada vez mais difícil seguir em frente.

Tudo aconteceu há 30 anos. Às 14h47 de 17 de março de 1992, o prédio na Rua Arroyo 916, onde funcionava a sede da Embaixada de Israel, explodiu. A polícia inicialmente falou de 29 mortos, mas apenas 22 mortes puderam ser confirmadas no caso: nove funcionários e funcionários da Embaixada, três pedreiros e dois encanadores, um motorista de táxi e três pedestres, um padre de uma igreja vizinha e três idosos hospedados em uma residência a poucos metros de distância. Seus nomes foram retratados em uma placa na praça seca que foi levantada no local do ataque.

Foi um carregamento de pentrito e trinitrotolueno - montado na parte de trás de uma van Ford F 100 - que detonou no prédio, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal no final de 1999. A van havia sido parada no estacionamento que a Dakota SA dirigia em Cerrito entre Juncal e Arroyo. Na época da explosão, o veículo passou por Arroyo e, quando chegou à embaixada, entrou na calçada e explodiu. “Foi um cenário de guerra”, disseram mais de uma vez os socorristas que chegaram à área e não entenderam o que havia acontecido. A Argentina havia entrado no cenário do terrorismo mundial e dois anos depois, em um ataque com uma metodologia quase rastreada, outra bomba acabaria com a sede da AMIA e a vida de 85 pessoas.

Foi apresentado ao Supremo Tribunal de Justiça porque afetou um Estado estrangeiro. O então presidente daquele tribunal Ricardo Levene foi responsável pela investigação e delegou a tarefa ao secretário criminal Alfredo Bisordi até que em 1992 ele se tornou juiz da então nova Câmara Nacional de Cassação Criminal. Bisordi resistiu à ideia do carro-bomba e argumentou que explosivos poderiam ter entrado através de materiais. É que, como no caso da AMIA, a Embaixada na época estava em reforma.

No entanto, a ideia de uma implosão foi rejeitada pelo Tribunal que ratificou a hipótese do carro-bomba, com base na cratera em frente ao prédio caído, a descoberta de várias partes do motor da van e diferentes declarações.

A pista sobre a Jihad Islâmica, braço armado do Hezbollah, foi realizada em diferentes telegramas da Embaixada da Argentina no Líbano em fevereiro de 1992, referindo-se às repercussões da morte violenta de Abbas Musawi, secretário do Hezbollah, sua esposa e filho de ambos, conforme explicado pelo próprio Supremo Tribunal Federal através ex-secretário criminal Esteban Canevari.

O tribunal confirmou que o próprio grupo assumiu a responsabilidade pelo incidente no dia seguinte à sua ocorrência, publicando um pedido no jornal An Nahar, em Beirute, Líbano. Além disso, as declarações de diplomatas argentinos naquele país confirmaram essa informação.

Neste contexto, sob o antigo Código de Processo Penal, a Suprema Corte julgou Imad Mughniyah, chamou-o para inquérito e ordenou sua prisão internacional. De acordo com informações fornecidas pelo Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos, o Governo da República Federal da Alemanha e o SIDE, Mughniyah estava encarregado do aparato de segurança central e externo do Hezbollah e era responsável pela Jihad Islâmica no momento do ataque.

A investigação aprofundou as ligações entre o Hezbollah e pessoas suspeitas supostamente envolvidas em atividades comerciais na área conhecida como “Tríplice Fronteira”. Aparece a figura de Samuel Salman El Reda Reda, que também foi investigado no caso do ataque à AMIA.

De acordo com o caso da Embaixada, em 1992 seu irmão, José Salman El Reda Reda, havia sido preso e processado pelos tribunais federais de Rosário por ter sido sequestrado uma quantia significativa de dólares falsificados — conhecidos como “superdólares” — que financiariam atividades terroristas. O Supremo Tribunal também ordenou a captura de José Salman El Reda.

Outra pista abordada pela investigação, sobre pesquisas do então SIDE, apontou para o relatório de agências de inteligência de outros países. Indicava que, em junho de 2001, Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman, agente operacional do Hezbollah, foi preso no Reino da Jordânia, que teria relatado que em 1991 viajou para São Paulo e que no início de 1992, em Foz do Iguaçu, recebeu explosivos que transportou para a Argentina de ônibus — escondidos em caixas de comida. Esses explosivos, disse ele, foram usados para o ataque à Embaixada de Israel. Para verificar essas informações, negociações foram emitidas para as várias forças de segurança, apelos a diferentes países e negociações para agências de inteligência. Não há certezas sobre essa versão.

Também não poderia ser creditada a famosa testemunha “C” no caso AMIA, quando se referiu a Jaffar Saadat Ahmad Nia, designado como diplomata iraniano que seria responsável pela logística em atos de terrorismo. Foi adido civil na Embaixada do Irã no Brasil entre 8 de junho de 1991 e 28 de dezembro de 1993. Essas indicações indicavam que ele havia visitado a Argentina entre 16 e 18 de março de 1992, mas a informação acabou sendo negada.

Em 2006, o pai de uma das vítimas, Carlos Susevich, que morreu hoje, apresentou-se como queixoso e pediu que o crime fosse declarado imprescritível. O Tribunal não aceitou este argumento, mas reafirmou que o caso permanecerá aberto enquanto os suspeitos forem revistados. E em 20 de dezembro de 2006, ele reiterou as ordens de prisão internacionais de Imad Mughniyah e José Salman El Reda.

De acordo com notícias, Mughniyah teria morrido em 12 de fevereiro de 2008 em um ataque em Damasco, devido à explosão de um carro-bomba. Sua morte teria sido confirmada por uma cópia da certidão de óbito que a Interpol enviou à UFI AMIA, que mais tarde foi submetida ao caso da Embaixada.

O status do caso tornou-se relevante quando, em 2015, após a morte do promotor Alberto Nisman, a então presidente Cristina Fernández de Kirchner exigiu publicamente saber em que estado o arquivo estava. Essa exigência do vice-presidente de hoje levou o então presidente da Suprema Corte Ricardo Lorenzetti a apontar: “No caso da Embaixada de Israel, houve um julgamento em 1999, isso é muito antes da formação do atual Tribunal. Existe uma frase. Essa sentença determinou quem eram os culpados. E ele considerou culpado um grupo, o Hezbollah, parte da Jihad Islâmica. Esse julgamento é publicado e consentido pelas partes, para que nós, como tribunal, não possamos modificar o que já foi aceito e é uma questão julgada”.

A frase “res judicada” sugeria que o caso estava encerrado, mas dias depois o Centro de Informações Judiciais (TIJ) publicou um esclarecimento, descrevendo o que havia acontecido no caso e confirmou que o inquérito ainda estava aberto. Seis meses depois, o Tribunal reiterou a captura de El Reda Reda e ordenou a captura internacional de Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman. Além disso, ele pediu para desclassificar os arquivos do antigo SIDE sobre a investigação do primeiro ataque terrorista, algo que foi assinado pelo CFK.

Desde então, a investigação sobre o ataque à Embaixada não gerou mais nenhum progresso. A sensação de impunidade envolve os sobreviventes. Hoje, as vítimas serão lembradas em uma nova cerimônia de homenagem, que renovará as demandas da Justiça.

Essas foram as vítimas desse ataque:

Lezcano de Albarracín, Escorcina. Argentina. Hospedou-se no San Francisco de Asís Home.

Arlia de Eguía eu segui, Celia Haydee. Argentina. Hospedou-se no San Francisco de Asís Home.

Baldelomar Siles, Carlos. Pedreiro. Argentino de origem boliviana.

Ben Raphael, David Joel. Diplomata israelense. Ministro Conselheiro da Embaixada. Casado e com dois filhos.

Ben Zeev, Eli. Diplomata israelense. Adido na Embaixada. Casado e com dois filhos.

Berenstein de Supaniky, Beatrice Monica. Argentina. Casado com uma filha. Funcionário administrativo da Embaixada.

Neblina, Juan Carlos. argentino. Sacerdote de Mater Admirabilis.

Cacciato, Ruben Cayetano Juan. argentino. Motorista do táxi Ford Falcon que circulava por Arroyo.

Carmon, Eliora. israelense. Esposa do conselheiro e cônsul Danny Carmon. Mãe de 5 filhos. Funcionário administrativo da Embaixada.

Droblas, Marcela Judith. Argentina. Funcionário administrativo da Embaixada. (Secretário do Adido Cultural, Rafael Eldad)

Elowson, Andrew. argentino. Pedestre

Lancieri Lonazzi, Michelangelo. uruguaio. Pedestre.

Leguizamón Hannibal. paraguaio. encanador

Machado Castro, Alfred Oscar. Argentino de origem boliviana. Pedreiro.

Machado Castro, Freddy Remberto. boliviana. Pedreiro.

Mandaroni, Francisco. italiano. Encanador.

Meyers, Francisca Eva Elisa. Argentina. Hospedou-se no San Francisco de Asís Home

Quarin, Alexis Alexander. argentino. Pedestre

Saitenta, Mirta. Argentina. Funcionário administrativo da Embaixada. (Secretário do Embaixador Dr. Izthak Shefi)

Sherman de Intraub, Rachel. Argentina. Funcionário administrativo da Embaixada.

