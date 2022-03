Nazanin Zaghari-Ratcliffe, o sabor da liberdade depois do inferno de uma prisão iraniana

Detida por seis anos no Irã, onde ela experimentou o inferno de ser presa, o britânico-iraniano Nazanin Zaghari-Ratcliffe está se preparando para se reunir com seu marido e filha em Londres após uma luta incansável por sua libertação.

O gerente de projetos de 43 anos que trabalhava para a Thomson Reuters Foundation, o ramo filantrópico da agência de notícias de mesmo nome, foi “entregue” às autoridades britânicas na quarta-feira, após anos de pesadelo.

Sua vida mudou em 3 de abril de 2016, quando ela foi presa com sua filha Gabriella, que tinha então dois anos, no aeroporto de Teerã, onde havia ido visitar sua família.

Acusada de conspirar para derrubar o regime islâmico, posição que sempre negou, foi separada da filha, cujo passaporte britânico foi confiscado. Em setembro do mesmo ano, essa mulher com dupla nacionalidade foi condenada a cinco anos de prisão.

Foi o início de uma longa provação, marcada por períodos difíceis de isolamento em células sem janelas, com greves de fome e privação de cuidados médicos. Por mais de um mês ela dormiu com as mesmas roupas e pensou em suicídio.

“A prisão foi uma coisa muito difícil” para ela, que “sempre teve um forte senso de lealdade e justiça”, disse à AFP seu marido, Richard Ratcliffe, contador baseado no norte de Londres.

As visitas de Gabriella, de quem ela tinha uma fotografia em sua cela na prisão de Evin, em Teerã, permitiram que essa mulher outrora alegre se agarrasse à vida apesar de estar mergulhada na depressão.

Em março de 2019, o governo britânico concedeu-lhe proteção diplomática. Mas antes Boris Johnson, que era então ministro das Relações Exteriores, cometeu um grave erro diplomático quando afirmou no final de 2017 que Zaghari-Ratcliffe treinou jornalistas no Irã — o que ela negou — dando argumentos a Teerã para mantê-la.

- “Cor inmensurável” -

Em outubro de 2019, Zaghari-Ratcliffe sofreu um novo drama: Gabriella, que desde a prisão de sua mãe morava na casa de seus avós maternos no Irã, retorna a Londres com o pai para ser educada. “Minha dor é incomensurável”, escreveu a mulher.

Nazanin tenta preencher a lacuna ligando para a menina todos os dias por videoconferência da casa de seus pais, onde ela é colocada em prisão domiciliar em março de 2020 devido à pandemia de covid-19.

Mas a libertação é seguida por uma nova decepção: ao contrário de outros prisioneiros ela não está anistiada.

Muito pelo contrário, em abril de 2021, depois de ter cumprido a pena, foi novamente condenada a um ano de prisão por ter participado de uma manifestação em frente à embaixada iraniana em Londres, em 2009.

Na opinião do marido, Nazanin é claramente um “refém” do jogo político em torno de uma antiga dívida de 400 milhões de libras (520 milhões de dólares, 475 milhões de euros) pendente no Reino Unido por um antigo contrato de armas.

Ratcliffe nunca deixou a luta pela libertação de sua esposa, que conheceu em 2007 em Londres, onde ela viajou para continuar seus estudos. Para alertar sobre seu destino, ele entrou em greve de fome duas vezes.

O britânico-iraniano estudou literatura inglesa na Universidade de Teerã e trabalhou no Irã para Oeneges, como a Cruz Vermelha, e para a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Uma vez no Reino Unido, ela colaborou com a BBC Media Action, associação ligada ao grupo audiovisual, antes de começar a trabalhar para a Thomson Reuters.

Em uma carta ao marido publicada um ano após sua prisão, ela havia expressado sua decepção com o Irã, do qual ela estava tão “orgulhosa”, mas que os privou da “possibilidade de viver os anos dourados” de sua filha.

