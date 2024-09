Marca por marca: cuánto aumentaron en el último año los 10 autos más baratos del mercado

La inflación inetranual fue de 236,7% entre agosto del año pasado y el de 2024. Los autos incrementaron su precio considerablemente en los modelos de acceso a la gama. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con el dato de inflación del mes de agosto en 4,2% y el valor acumulado del 236,7% entre agosto 2023 y el mismo mes de 2024, se confirmó algo que las terminales automotrices sostienen hace tiempo, a pesar de la queja de los consumidores referida a lo caros que son los autos cero kilómetro en Argentina: los vehículos nuevos aumentaron menos que la inflación.

En el informe de agosto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto 2024, el Indec establece que el incremento de agosto de 2023 a agosto de 2024 para la adquisición de vehículos fue del 212,75% promedio entre las seis regiones del país que se usan como muestra, dentro de las cuales la de mayor aumento fue 226% en GBA y del 195,4% en Patagonia.

Sin embargo, si se toma el modelo vigente más económico de cada una de las 10 marcas que tienen fábricas locales, el aumento promedio en un año calendario comparando las listas de precios de septiembre de ambos períodos, muestra un índice de aumentos del 171,8%, con modelos que subieron un 120% pero otros que pasaron el 200 por ciento.

Medidos en seis diferentes regiones, los aumentos de autos fueron en promedio un 212,75% para el Indec, tomando todos los modelos del mercado

Para obtener este resultado hay que hacer dos controles: verificar que el modelo de auto sea el mismo en ambas mediciones y que su precio no fuera alterado por algo que ocurrió justamente en septiembre de 2023, y que fue la convocatoria del Ministerio de Economía liderado entonces por Sergio Massa, para que las terminales automotrices suscribieran el programa de Precios Justos con un modelo a elección, el cual no tendría aumento de precio hasta el 31 de octubre.

Si bien ese programa fue testimonial porque el volumen de unidades no estaba definido o acordado, y entonces algunas marcas trajeron una mínima cantidad de unidades de Brasil mientras otras aprovecharon para mejorar las ventas del auto que decidieron incluir, esa situación obliga a tomar el modelo de menor precio que no estuviera alcanzado por ese programa del gobierno, de modo tal que el incremento de precios del año completo sea representativo del mercado y no distorsionado por un precio especial y ocasional.

Por esa razón, el modelo de referencia de Fiat no pudo ser la versión más accesible del popular Cronos, sino la siguiente. El Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus tenía un precio de $9.203.600 en septiembre de 2023 y actualmente está publicado por la marca con un precio de $24.0416.000, lo que representa un aumento del 161%. Como dato a tener en cuenta, el Fiat Cronos es un auto de fabricación nacional por lo que el impuesto PAIS impactaba aproximadamente en el 50% del precio de sus componentes.

Ante la discontinuidad del pequeño Etios, el modelo de referencia de Toyota fue el Yaris XS 1.5 MT, que tenía un precio de $7.403.000 y ahora se vende en $20.357.000, es decir que tuvo un aumento del 175%. El Yaris viene importado de Brasil con lo cual paga el 100% del impuesto PAIS.

El Peugeot 208 Active fue el modelo de acceso que menos incrementó su precio entre septiembre 2023 y 2024, apenas por encima del 120%

El Peugeot 208 cambió sus denominaciones y especificaciones de la gama hace un mes en Argentina, por lo que la versión que mejor se ajusta a la más accesible de 2023 es la denominada Active Pack, que entonces se vendía en $9.640.200 y actualmente tiene un precio de $21.229.000. El incremento de precio en un año para este auto fabricado en Argentina fue del 120,2%.

Otro auto nacional es el modelo más accesible de Renault. Se trata del Logan 1.6 Life fabricado en Planta Santa Isabel. El sedán que comparte plataforma y motorización con el Sandero se vendía en septiembre del año pasado en $7.946.100 y este año tiene un precio de $22.950.000, lo que significa que aumentó un 188,8% en doce meses.

General Motors también trae de Brasil su auto más económico, y aunque en 2023 tenía el Chevrolet Joy como el vehículo más accesible de su portafolio, ese auto ya no se fabrica, su precio se publica sólo para el remanente de unidades en la red de concesionarios, y por lo tanto el modelo que se ajusta a una comparación adecuada es el Onix Plus 1.0 Turbo LTZ (el 1.2 tampoco se comercializa desde hace dos meses), que en septiembre tenía un precio de $10.272.900 y hoy se publica con un valor de $27.461.900, es decir que tuvo un aumento del 167,3% en un año.

En este caso, valdría aclarar también que el precio de septiembre de 2023 estaba “topeado” para no pagar el impuesto al lujo, por lo tanto, el precio de 10,2 millones era virtual y seguramente superior, con lo cual el incremento sería un poco más bajo, pero como no hay modo de constatar el precio efectivo de venta, la referencia se toma con el precio de lista. Esta es una salvedad que también impacta en la publicación del Indec y afectó a otras marcas.

Volkswagen había puesto el Polo Track First Edition en Precios Justos, por lo tanto no se puede tomar la referencia del modelo más accesible de la marca sino el siguiente, que es el actual Polo Track MSI. Este auto, que viene de Brasil, tenía un precio de $8.342.700 en septiembre de 2023 y un año después se vende en $25.451.150, es decir que tuvo un incremento del 205,7% y es el que más aumentó su precio.

El Volkswagen Polo Track MSI fue el auto de entrada de gama que más aumentó en un año, por encima del 200% pero por debajo del promedio de la industria automotriz

Citroën también cambió la gama del C3 en este año, por lo tanto la referencia del auto más barato es el C3 Feel VTi, que el año pasado tenía un precio de $8.545.800 y actualmente cuesta $21.314.500, lo que representa un 149,4% más. Este auto también llega importado de Brasil.

Nissan, por su lado, trae de México su modelo más accesible, el Versa Sense. El año pasado ese vehículo recientemente lanzado en Argentina tenía un precio de $9.072.000 y hoy se comercializa en la red de concesionarios oficiales en $24.699.700, es decir que tuvo un incremento del 172,2 % en 12 meses.

Jeep tiene el Renegade Sport 1.8 como su auto más accesible que todavía se comercializa en Argentina. El auto es también importado de Brasil y en septiembre de 2023 tenía un precio de $10.395.000. Actualmente se vende en $30.880.000 y el aumento de precio fue de un 197 por ciento.

Por último está el caso de Ford, que no tiene autos en franja de acceso y su producto más barato es la pick-up Ford Ranger XL con el motor 2.0 y caja manual. Hace un año costaba $12.936.000 y actualmente tiene un precio de lista de $36.472.000, con un incremento del 181,9% en el año.