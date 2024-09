Cómo cambiará el mercado de los autos tras las últimas medidas del Gobierno y qué modelos podrían liderar las ventas

La industria automotriz de Argentina y Brasil se complementan mútuamente, pero en los últimos cuatro años habían quedado desbalanceadas con un 70-30% en la proporción de productos

La limitación de operaciones de importación que el mercado automotor tuvo en los últimos años generó que las fábricas argentinas tuvieran que concentrar buena parte de sus operaciones en la venta de autos de producción nacional por sobre otros modelos que traían de otros mercados, especialmente de Brasil.

Con la apertura económica del gobierno de Javier Milei, la eliminación de las SIRA, esas impopulares autorizaciones que debía dar el estado para importar vehículos, la normalización del flujo de pagos al exterior y la reciente reducción del impuesto PAIS, permitieron que los fabricantes nacionales y los importadores volvieran a mover el mercado de autos importados, que en muy pocos meses han recuperado buena parte de la participación de mercado que habían perdido hasta caer al 30% del total.

Las cifras lo están confirmando en general, pero se pueden estudiar los casos particulares para entender la dinámica de un mercado que ofrecerá muchas más opciones a los usuarios, y que probablemente termine con un ranking de modelos más vendidos muy distinto al de finales de 2023, cuando 8 de los diez primeros eran de fabricación nacional.

Una referencia válida, alejada de campañas electorales o medidas que tomó el nuevo gobierno, es comparar el mercado de autos cero kilómetro de agosto 2024 con el agosto de 2023, cuando la limitación de extensiones de SIRA y la incertidumbre respecto a la fecha de pago de las importaciones estaba en su momento más crítico.

El ranking de los diez modelos más vendidos en agosto de 2023 tenía en el primer lugar al Fiat Cronos (nacional), segunda era la Ford Ranger (nacional), en tercer lugar estaba la Toyota Hilux (nacional), cuarto el Peugeot 208 (nacional) y quinta la Volkswagen Amarok (nacional). Recién en sexto lugar aparecía el primer auto brasileño, el Toyota Etios, y luego había otros tres modelos de fabricación nacional como el Chevrolet Tracker, el Renault Kangoo II y el Volkswagen Taos. La tabla se cerraba con otro vehículo importado de Brasil como el Toyota Yaris.

Sólo dos autos brasileños entre los diez primeros mostraban lo dificultoso que era importar vehículos en agosto de 2023

Un año después, si bien quedan autos nacionales en los primeros puestos, eso se debe a dos razones básicas como son el tiempo que demoraron en llegar los autos importados de Brasil y la propuesta de equilibrio entre calidad y precio de algunos vehículos nacionales que se siguen vendiendo en volúmenes competitivos.

En agosto de 2024, la pick-up Toyota Hilux fue el vehículo más vendido, pero no sólo subió al primer puesto, que ya tuvo varias veces en estos 12 meses, sino que subió de un 7,2% del total del mercado en agosto de 2023 a un 8,4% en agosto de este año. Este es un caso de modelo que creció incluso a pesar de la apertura a vehículos importados.

El segundo modelo es el Peugeot 208, que ahora suma un 6,9% del total de ventas de autos 0 km, pero un año atrás tenía el 7,3%. Es el primer caso de un auto argentino que mantiene un buen lugar en el ranking pero sufre una baja de porcentaje por la llegada de mayor competencia.

El ejemplo perfecto de la situación lo marca el modelo que ocupó el tercer lugar en agosto de este año, el Volkswagen Polo, importado de Brasil, que en agosto del año pasado sólo tenía un 1,1% del mercado y 12 meses más tarde ha logrado el 6,1%, la mayor suba de market share del mercado argentino en agosto.

La situación de la pick-up Ford Ranger también es un caso icónico de este cambio del mercado. Agosto del año pasado fue el primer mes completo de ventas de la nueva versión, lo que le permitió prevalecer sobre la Hilux que es la camioneta más vendida desde hace varios años. Ese mes, la Nueva Ranger tuvo un 7,7% que levantó notablemente el promedio de 5,5% habitual, mientras que este año, quedó en cuarto puesto en agosto con un 6% que prácticamente iguala el promedio del año, que es del 6,2%.

En quinto lugar en agosto quedó el automóvil que probablemente más sufra el cambio de escenario. Se trata del Fiat Cronos, el auto más vendido en los últimos cuatro años en Argentina, que un año atrás tenía el primer lugar con un 11,4% del total de las ventas de autos 0km, y en agosto de 2024 bajó al 5,3%, lo que representa menos de la mitad respecto a la referencia.

Con 5 modelos brasileños entre los 15 más vendidos, el cambio de tendencia se confirma en 2024 con las nuevas condiciones de importación

Los puestos 6 y 7 de la tabla quedaron para dos modelos brasileños, con lo que ya hay 3 de siete en la parte alta del ranking que son importados. Son el Toyota Yaris y el Corolla Cross, y en ambos casos la suba en la participación de mercado es notoria. En el caso del auto de acceso de la marca, pasó de tener el 3% al 4,7%, mientras que el SUV tenía sólo un 2,9% y ahora tiene un 4,3%.

Otro auto nacional ocupa el noveno puesto. Es el Volkswagen Taos, que peleó con el Chevrolet Tracker por ser el SUV más vendido de 2023 y hoy se mantiene mientras el producto de General Motors tuvo una caída similar a la del Fiat Cronos. El Taos tenía el 3,2% hace un año y ahora tiene un 3,4%, lo que confirma su buen equilibrio entre precio y calidad. El Tracker, más allá de ser de segmento B y no del C como Taos o Corolla Cross, no pudo mantener su cuota parte, y pasó del 4,2% al actual 1,9%.

La lista la cierra otro vehículo que llega de Brasil. Es el Jeep Renegade, otro B-SUV, que en 2023 padeció las limitaciones para poder ingresar al mercado argentino por lo que tenía un 0,3%. En agosto de 2024 su participación es del 2,2% y el promedio de los primeros ocho meses se mantiene exactamente en ese mismo porcentaje.

Lo que pasará en los próximos meses seguramente tendrá la misma dirección y tendencia. Renault acaba de lanzar el Kardian que viene de Brasil, Volkswagen relanzó el T-Cross, Fiat trajo el Fastback, Chevrolet el Onix Plus turbo en toda la gama, Ford apuesta muy fuerte a Territory y Maverick, que vienen de China y México, Nissan vuelve a importar un buen volumen del Kicks y Citroën lanzó el nuevo C3 Aircross.

La compensación de la industria nacional está dada por los lanzamientos de Peugeot 2008 y Volkswagen Amarok, y el cambio de motorización de Peugeot 208 que ahora incorporó el motor turbo. Pero la oferta es mucho mayor y los autos de acceso que llegan de Brasil parecen ir rumbo a la cima de los modelos más vendidos.