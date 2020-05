Hubiese sido generado, en tal caso, que el Huayra actual llevara otro nombre. Pagani y Pronello son amigos. De hecho, el cordobés supo de boca del casildense el nacimiento del nuevo Huayra. “Me puso muy contento que eligiera ese nombre. Me contó que desde Estados Unidos, para entrar a su mercado, le aconsejaron que se lo cambiara porque no se entendía y no podía pronunciarse fácilmente. Pero finalmente lo dejó”, se sinceró el veterano ingeniero, de 84 años. Guarda, en tal caso, la satisfacción de ver en este súper deportivo de prestigio mundial la continuidad de aquel prototipo que “andaba fuertísimo”, Reutemann dixit.