Los ganadores fueron Chevrolet Sonic -urbanos y subcompactos-, Buick Verano -compactos-, Mini Cooper -deportivos compactos-, Kia Soul -crossover compactos-, Lexus ES -premium compactos-, Toyota Camry -berlinas-, Dodge Challenger -deportivos-, BMW Serie 5 -berlinas premium-, Buick LaCrosse -grandes-, Chevrolet Equinox -SUV compacto-, BMW X3 -SUV premium compacto-, Nissan Frontier -pick up mediana-, Hyundai Santa Fe -SUV mediano-, Lexus GX -SUV premium mediano-, Chrysler Town & Country -minivan-, Ford Expedition -SUV grande-, Toyota Tundra -gran pick up liviana- y Chevrolet Silverado HD -pick up grande-.