La creciente popularidad del Everest no sólo ha aumentado el tráfico peatonal en la montaña, sino que también ha afectado negativamente al medio ambiente. Como dijo John All, profesor de ciencias ambientales de la Universidad de Western Washington a Associated Press después de un reciente viaje al Everest, el impacto humano combinado con el cambio climático ha creado un desequilibrio notable.