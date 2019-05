Irina Vorotinov se subió a un avión. Llegó a la aldea de Cojusna y, acompañada por un representante de la Embajada de los Estados Unidos, viajó a la morgue para confirmar que el hombre muerto realmente era Igor Vorotinov, su ex esposo. Ella le dijo a las autoridades que sí, optó por cremar sus restos en Ucrania antes de regresar a casa con las cenizas en una urna.



El 4 de noviembre de 2011, Irina organizó un funeral en el cementerio de Lakewood en Minneapolis, al que asistieron "ampliamente" los miembros de la comunidad local rusa que conocían bien a Igor, según los fiscales federales.



Pero en poco tiempo, el hijo mayor de Igor, Alkon, estaba a punto de descubrir un secreto de 2 millones de dólares.



En un viaje a Moldavia en junio de 2012, mientras visitaba a un amigo de la familia en una fiesta una noche, Alkon encontró a su padre, vivo.



Para Alkon y para el alivio y el horror de su hermano, el cuerpo encontrado en los arbustos no era el de su padre. Tampoco fueron las cenizas en la urna. En cambio, dijeron los fiscales federales, su padre vivía a lo grande y con un nombre falso en Moldavia y Ucrania, cosechando los frutos de una póliza de seguro de vida de 2 millones de dólares que su ex esposa cobró a pesar de saber que Igor estaba vivo.



Ahora, después de que las autoridades pasaron años buscando a Igor Vorotinov, el hombre de 54 años fue declarado culpable de fraude postal el viernes después de declararse culpable en un tribunal federal de Minnesota. Irina, de 52 años, ya se había declarado culpable en 2016 y fue condenada a 37 meses de prisión por organizar su funeral y engañar a la compañía de seguros para que le pagara la póliza de seguro de vida de 2 millones, que los fiscales dijeron que tenía la intención de dividir con su ex esposo.



Alkon, de 29 años, se declaró culpable en 2015 de no denunciar el esquema fraudulento de sus padres a las autoridades, un delito grave, y fue sentenciado a tres años de libertad condicional. Su abogado dijo que fue víctima del engaño de sus padres, pero los fiscales dijeron que su encubrimiento era parte del plan de la familia.