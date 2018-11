Nuestro sistema de atención médica no está preparado para brindar atención médica a esta cohorte de pacientes. Gastamos miles de millones de dólares en estos pacientes tanto dentro como fuera de los hospitales y también en instalaciones de rehabilitación, solo para que regresen cada pocos meses para otra ronda de lo mismo. Es lo que sabemos hacer en lugar de adaptar la atención específica para pacientes con demencia, y muchos han expresado el deseo de algo diferente que les permita quedarse en casa y recibir tratamientos no invasivos. Desafortunadamente, muchos de estos pacientes no han recibido el diagnóstico formal de la enfermedad de Alzheimer u otra forma de demencia.