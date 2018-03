Ahora tengo un título de postgrado en teología, una década en una orden ministerial religiosa y no me arrepiento de ser una mujer que también es clérigo luterano. He abrazado mi llamado a ser una predicadora. He escrito libros sobre eso. Rebatí la crítica de los cristianos conservadores de que las mujeres no tienen la autoridad espiritual. Todos los domingos llevo una camisa negra de clérigo y me planto frente a mi congregación. Y sin embargo, en ocasiones, cuando vislumbro a una mujer pastora, por una fracción de segundo, antes de que pueda detenerlo, retrocedo.