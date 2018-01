Mi hija de 8 años no se dejó llevar por la locura Hatchimal el año pasado, pero su lista incluía artículos que no estaban previstos en el presupuesto familiar. Entonces, ya sea Navidad, un cumpleaños o compras para una necesidad real (zapatillas de deporte, ropa, etc.), ¿cuál es la mejor manera de decirles a los niños que simplemente no se puede pagar algo?