De ninguna manera me enorgullezco de mi hábito de usar sorbetes: como escribió Ian Burke, los sorbetes "matan peces y en general son un infierno para la vida marina", y a mí me encantan los peces, ¡en verdad! Pero diariamente los consumidores participan en la lenta destrucción del mundo natural de muchas maneras, ya sea conduciendo un automóvil con combustible fósil, usando tampones, dejando conectados sus electrodomésticos cuando no los están usando, o comiendo productos agrícolas que fueron importados del otro lado del mundo. En el gran esquema de las cosas, me digo a mí misma, mi uso personal del sorbete es insignificante y como consumidora individual, no hay mucho que pueda hacer personalmente para revertir el inminente apocalipsis ambiental.