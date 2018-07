Mito 3: a más velocidad mayor placer para nosotras

Quizás soy un conejillo de indias, pero lo cierto es que yo a veces me he esmerado en imitar lo que hacen las actrices porno para sentir en mi propio cuero si es rico. Le he dicho a mi amante que me percuta tal y como aparece en la escena, ¡y no, queridos míos! Esa forma de darle caña a mi vagina no se siente rico ni mucho menos, es como meterse un taladro por el pubis. A los ocho minutos ya estoy gritando: ¡Para, para, qué bestia!