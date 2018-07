Pero después de que su hermano menor fue golpeado casi hasta la muerte por la policía militar por una infracción menor, Park decidió escapar. Cruzaron la frontera hacia China, donde Park fue separada de su hermano y traficada a la casa de un granjero chino. El paradero de su hermano sigue siendo desconocido, aunque Park cree que lo más probable es que lo enviaran de regreso a Corea del Norte a una muerte casi segura. "Eso fue hace 18 años", dice en voz baja. "Todavía no sé si está vivo o muerto. Pero nunca pierdo la esperanza, porque no he visto su cadáver. Todavía espero saber de él."