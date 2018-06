Al igual que Neville, muchas otras mujeres se sienten cómodas con la objetivación de los cuerpos masculinos, como lo demuestra la popularidad de la pornografía masculina entre las mujeres de todas las sexualidades. Pornhub, el sitio web porno más popular del mundo, reporta que el 37 por ciento de los usuarios que ven pornografía masculina gay son mujeres. Y de las más de 500 mujeres que Neville entrevistó o encuestó para su nuevo libro, Girls Who Like Boys Who Like Boys, el 45 por ciento se identificó como heterosexual. Entonces, ¿por qué a todas estas mujeres, tanto heterosexuales como queer, les gusta ver sexo entre hombres? Aquí hay algunas de las razones.